Risultati amichevoli internazionali/ Diretta gol live score delle partite (4 giugno)

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI: VERSO GLI EUROPEI!

Venerdì 4 giugno è una giornata importante per i risultati delle amichevoli internazionali: abbiamo infatti in campo parecchie nazionali che si preparano agli Europei 2020 (la data è quella del calendario originario, ma sappiamo che la manifestazione è stata posticipata di un anno a causa della pandemia di Coronavirus). Avremo impegnata anche l’Italia, che alle ore 20:45 affronta la Repubblica Ceca; possiamo dire che ci sarà qualche partita anche nel pomeriggio (per esempio Finlandia Estonia), idealmente indichiamo nelle ore 18:00 l’inizio della giornata ma il grande start sarà invece quello delle ore 19:30, al Wanda Metropolitano di Madrid.

Naturalmente, i risultati delle amichevoli internazionali sono sempre relativi: quello che conta per i Commissari Tecnici è iniziare a studiare sul campo le varie soluzioni, individuare una formazione tipo laddove ci sia ancora qualche dubbio e, più in generale, andare alla ricerca della condizione ideale, perché in tre partite del girone ci si giocherà tutto. Vedremo allora quello che succederà sui vari campi, intanto possiamo andare a presentare il quadro dei risultati delle amichevoli internazionali per questo venerdì.

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI: LE SQUADRE IN CAMPO

Nel presentare i risultati delle amichevoli internazionali per questo venerdì abbiamo già parlato dell’Italia, che dopo i 7 gol rifilati a San Marino torna a giocare, questa volta a Bologna, contro una Repubblica Ceca che ha timbrato il pass per la fase finale degli Europei ma è maggiormente interessata a proseguire il suo percorso di crescita, al netto di quello che potrà succedere nel torneo. Sicuramente la grande attesa è per Spagna Portogallo, due nazionali che condividono una bella rivalità e che sono certamente tra le candidate per vincere gli Europei, con i lusitani che peraltro difendono il titolo vinto cinque anni fa. Non saranno poi troppe le big sul terreno di gioco, bisogna dire il vero; tuttavia stuzzica la presenza della Finlandia, che abbiamo incrociato nelle qualificazioni e che sarà presente agli Europei come potenziale sorpresa, così come una Ungheria Cipro che dovrà dirci a che punto siano i magiari, che ospitano uno dei gironi ma sono anche nel più complicato della manifestazione. Come sempre i campi ci forniranno risposte e risultati tra qualche ora…

RISULTATI AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Ore 18:00 Finlandia Estonia

Ore 18:00 Kosovo Malta

Ore 19:30 Spagna Portogallo

Ore 20:00 Ungheria Cipro

Ore 20:45 Far Oer Islanda

Ore 20:45 Italia Repubblica Ceca

Ore 20:45 Slovenia Gibilterra



