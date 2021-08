Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Hooper, Randazzo, Battocletti (2 agosto)

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020

Piatto ricco quello dedicato ai risultati di atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, per lunedì 2 agosto: la prima gara prenderà il via alle ore 2:00 della mattina italiana e l’ultima sarà alle ore 14:40, come sempre nel corso della giornata i vari eventi si accavalleranno nello stadio che giusto ieri è stato teatro di una grande, doppia impresa per il nostro tricolore. Non possiamo infatti non ricordare quello che hanno fatto Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, che hanno vinto la medaglia d’oro a poca distanza l’uno dall’altro.

Straordinari entrambi, il velocista è il primo italiano di sempre a diventare campione olimpico nella specialità e questo aumenta la portata dell’impresa. La giornata di oggi sulla carta dovrebbe portarci meno soddisfazioni, in termini generali i risultati di atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 non dovrebbero portarci troppe medaglie ma dopo una domenica del genere è davvero tutto possibile, dunque adesso mentre aspettiamo che si competa possiamo iniziare a valutare quali sono le gare che vivremo nella giornata di lunedì 2 agosto.

ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Eccoci allora ai risultati di atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020: lunedì 2 agosto si parte con le qualificazioni del lancio del martello maschile, nel mentre scatteranno le tre batterie dei 1500 femminili e poco dopo, alle ore 3:20, via alla prima finale di giornata che sarà quella del salto in lungo maschile. Poi batterie dei 200 femminili, che saranno 7; alle ore 4:50 ecco la seconda finale, i 100 ostacoli che sono sempre un grande spettacolo e che chiuderanno la sessione del mattino. Quella serale, quando da noi saranno le 12:20, si aprirà con le qualificazioni del salto con l’asta femminile per poi passare alle semifinali dei 200 metri femminili, la cui finale però non sarà oggi. Altre medaglie saranno assegnate nel lancio del disco femminile e nei 3000 siepi maschili (ore 14:159, quindi ancora nella finale dei 5000 femminili che saranno l’ultima competizione per questo lunedì nel quale vedremo anche le semifinali dei 400 ostacoli femminili, ricordando che domani Alessandro Sibilio cercherà di entrare nella storia nella finale maschile.

