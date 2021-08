Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: la 4x100m con Jacobs e Tortu

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA ODIERNO

Sarà un’altra giornata particolarmente ricca per l’Atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020: scopriamo insieme tutti i risultati di oggi, venerdì 6 agosto. A differenza degli altri giorni, tutti gli appassionati delle disciplina atletica non dovranno fare le ore piccole, visto che la prima gara è prevista ad un orario “umano”, ovvero alle ore 7:30 italiane. Spazio alla gara di pentathlon individuale femminile, con le nostre atlete Elena Micheli e Alice Sotero: entrambe non hanno mai ottenuto una medaglia alle olimpiadi anche se la Micheli ha vinto l’argento ai mondiali di Budapest del 2019, a soli 20 anni, e sono alte le aspettative verso di lei.

Secondo appuntamento da segnare in rosso sul calendario è quello delle ore 9:30, quando si terrà la 20 chilometri di marcia femminile. Dopo la splendida quanto inattesa medaglia d’oro di ieri con Massimo Stano, le azzurre in rosa proveranno nell’impresa di ottenere la medaglia più preziosa, e in strada vi saranno Eleonora Giorgi (un bronzo ai Mondiali), Antonella Palmisano (due bronzi a Europei e Mondiali) e Valentina Trapletti.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020, DIRETTA LIVE: RIFLETTORI PUNTATI SULLA 4X100M

Il piatto ricco dei risultati di atletica delle Olimpiadi di Tokyo 2020 di oggi si terrà comunque a partire dalle ore 12:50, quando si terranno una serie di finali, a cominciare da quella del tiro del giavellotto femminile, quindi i 5.000 metri maschili, i 400 femminili, e 1.500 metri femminili, e le staffette finali, leggasi la 4×100 maschile, la 4 x 100 femminile e la 4 x 400 maschile.

Purtroppo vista l’esclusione delle azzurre nella 4x100m (con Siragusa, Hooper, Bongiorni e Fontana) occorsa solo ieri, l’Italia gareggerà solamente nella 4 x 100 maschile, prevista alle ore 14.50 italiane, ma si presenterà con un gruppo “da paura” composto dall’incredibile Marcell Jacobs, fresco di medaglia d’oro nei 100 metri e primatista europeo, nonché da Filippo Tortu, altro asso dell’atletica italiana, quindi Lorenzo Patta ed Eseosa Desalu. L’Italia scatterà sulla pista dello stadio di Tokyo da grande favorita dopo aver annientato gli Stati Uniti (Travyon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker e Cravon Gillespie, sono stati clamorosamente eliminati dopo un misero sesto posto) nelle semifinali, e aver stabilito il nuovo record italiano nella disciplina fermando il cronometro sul 37 e 95. l’eliminazione di ieri.

