Ultimo giorno di gare allo Stadio Olimpico, arriveranno di conseguenza moltissimi risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, sabato 7 agosto 2021. Sta quasi per calare il sipario sull’avventura della “regina degli sport” alle Olimpiadi Tokyo 2020, va detto però naturalmente che la chiusura sarà domani mattina (giapponese), con la maratona maschile che sarà l’ultima competizione dell’atletica leggera alle Olimpiadi Tokyo 2020. A questo proposito, annotiamo che pure il sabato sarà aperto dai 42,195 km di Sapporo, naturalmente in questo caso parliamo di maratona femminile, che sarà il primo atto del giorno, all’alba per evitare calore eccessivo. L’atletica dunque apre e chiude oggi, perché poi non ci saranno batterie o qualificazioni allo Stadio Olimpico di Tokyo, dove ci saranno “solo” le finali nella sessione serale giapponese, cioè dalle ore 12.35 italiane, quando avrà inizio la finale del salto in alto femminile, purtroppo senza saltatrici italiane in gara, a differenza della speculare finale maschile che domenica aveva dato l’oro a Gianmarco Tamberi, appena pochi minuti prima del trionfo leggendario di Marcell Jacobs nei 100 metri – una festa continuata poi con la marcia di Massimo Stano e Antonella Palmisano e naturalmente con l’oro forse in assoluto più clamoroso, quello della staffetta 4×100 m.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI OGGI

Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, parlando delle altre finali che saranno in programma attorno all’ora di pranzo nostrana. Alle ore 12.45 (indicheremo naturalmente sempre il fuso orario italiano) sarà la volta dei 10000 metri femminili, anche in questo caso senza italiane in gara e con le africane favorite, compreso chi ha cambiato bandiera – ci riferiamo in particolare all’olandese Sifan Hassan, che potrebbe scrivere la storia dopo avere già vinto un bronzo e un oro tra 1500 e 5000 metri. Alle ore 13.00 comincerà invece la finale del lancio del giavellotto maschile, senza italiani e con il tedesco Johannes Vetter che potrebbe essere il principale punto di riferimento. Proseguendo, ecco alle ore 13.40 la finale dei 1500 metri maschili che potrebbe regalarci un duello anomalo Kenya-Norvegia, in particolare con Timothy Cheruiyot e Jakob Ingebrigtsen sugli scudi. Grande chiusura del programma nello stadio dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, come sempre, con le due staffette 4×400 metri, con gli Usa sempre favoriti: alle ore 14.30 sarà la volta della staffetta femminile (senza l’Italia), mentre il quartetto azzurro sarà in gara alle ore 14.50 nella 4×400 maschile in cui l’Italia gareggerà in corsia 3 cercando di chiudere in bellezza un’Olimpiade per noi già meravigliosa.

