Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Tamberi, Jacobs e Tortu!

Allo Stadio Olimpico vivremo una domenica che promette di essere memorabile per i risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, 1 agosto 2021. Questo innanzitutto perché sono in programma le semifinali (alle ore 12.15 italiane) e poi la finale (alle ore 14.50) dei 100 metri maschili, dunque sapremo oggi chi sarà il re della velocità alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella finale che chiunque nel mondo guarda. Doppio turno di questa gara brevissima nello spazio di due ore e mezzo, dunque per ora parliamo prima anche delle semifinali, ma un Marcell Jacobs da 9”94 in batteria, record italiano e seconda migliore prestazione, è sicuramente come minimo in grado di qualificarsi per la finale, obiettivo invece più complicato da raggiungere per Filippo Tortu. Anzi, se Jacobs dovesse confermare oggi tutto quanto di positivo ha mostrato già ieri, l’obiettivo potrebbe essere addirittura qualcosa di storico. In fondo non c’è un fenomeno assoluto come Usain Bolt, dunque Marcell Jacobs è legittimamente nel novero dei favoriti, guidato forse dal canadese Andre De Grasse ma con tanti nomi potenzialmente il lizza per prendersi l’eredità del leggendario giamaicano sui 100 metri alle Olimpiadi, che Bolt ha vinto ben tre volte. Non solo i 100 metri, però: in ottica azzurra oggi ci sarà da seguire con la massima attenzione anche la finale del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi che cercherà il colpaccio per riscattare la grande delusione dell’assenza da Rio 2016 per infortunio. L’appuntamento con Gimbo sarà alle ore 12.10, per una domenica imperdibile con l’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché ci saranno altre due finali, anche se in questi casi senza italiani. Già nella sessione mattutina e dunque alle ore 3.35 italiane ci sarà la finale del getto del peso femminile con la neozelandese Valerie Adams e la cinese Lijiao Gong come nomi di riferimento. Torniamo poi alla sessione del pomeriggio italiano e serale a Tokyo, perché alle nostre ore 13.15 comincerà anche la finale del salto triplo femminile, con la colombiana Caterine Ibarguen e la venezuelana Yulimar Rojas che potrebbero dare vita a una sorta di “derby”, giamaicane permettendo (su tutte Shanieka Ricketts). Infine diamo uno sguardo anche alle numerosissime batterie o sessioni di qualificazioni, a seconda della formula di gara di ogni singola specialità dell’atletica leggera. Nella sessione del mattino, a fare compagnia alla finale del getto del peso ci saranno le qualificazioni del lancio del martello femminile e del salto in lungo femminile, il primo turno dei 3000 siepi sempre al femminile e infine quello dei 400 metri maschili. Nella sessione serale invece ci saranno naturalmente le semifinali dei 100 maschili seguite dalla finale, ma oltre ai tre titoli da assegnare avremo anche le semifinali dei 100 ostacoli (naturalmente femminili), degli 800 metri maschili e dei 400 ostacoli maschili.

