Risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta voto: affluenza, sindaci eletti, seggi

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2022: QUANDO SI VOTA, AFFLUENZA E RISULTATI

A due settimane dai risultati del primo turno, tornano a riaprirsi le urne per i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2022: coinvolti in tutto 65 Comuni che ancora attendono questo secondo turno delle Amministrative per determinare Sindaco e Consiglio Comunale.

Si vota oggi 26 giugno dalle ore 7 alle 23 con però una diversa modalità di spoglio per i risultati: non ci sono infatti i Referendum a questo turno, dunque lo scrutinio potrà cominciare subito dopo la chiusura dei seggi, con risultati definitivi che potrebbero essere già noti la mattina del 27 giugno 2022. Exit poll – o più probabilmente, proiezioni con dati reali – saranno disponibili dunque dopo le ore 23: restano invece previste e confermate in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza in diretta alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

DOVE SI VOTA PER I BALLOTTAGGI ELEZIONI COMUNALI 2022: 65 COMUNI, 13 CAPOLUOGHI

Per conoscere i risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2022 tornano al voto 65 Comuni sparsi in tutta Italia, di cui 13 capoluoghi di provincia come Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Catanzaro e Barletta.

In ordine alfabetico di Regione, ecco tutti gli altri Comuni “superiori” (sopra i 15mila abitanti) al voto in questo ballottaggio delle Amministrative 2022: Ortona e San Salvo (Abruzzo), Policoro (Basilicata), Acri, Paola (Calabria), Capua, Pozzuoli (Campania), Piacenza (Emilia Romagna), Azzano Decimo, Codroipo (Friuli), Ardea, Cerveteri, Ciampino, Guidonia Montecelio, Sabaudia (Lazio), Chiavari (Liguria), Abbiategrasso, Cassano Magnago, Cernusco sul Naviglio, Cesano Maderno, Crema, Darfo Boario Terme, Magenta, Melzo, Mortara, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni (Lombardia), Civitanova Marche, Corridonia, Jesi, Sant’Elpidio al mare, Tolentino (Marche), Acqui Terme, Chivasso, Omegna, Savigliano (Piemonte), Castellana Grotte, Castellaneta, Galatina, Giovinazzo, Molfetta, Mottola, Palagiano, Polignano a Mare, Santeramo in Colle (Puglia), Palagonia, Scicli (Sicilia), Carrara (Toscana), Feltre, Jesolo, Thiene (Veneto). Gli ultimi due Comuni al voto oggi sono gli unici “inferiori”, ovvero sotto i 15mila abitanti: si tratta di Castelbottaccio (Campobasso) e Villafranca Sicula (Agrigento), due località dove al primo turno vi fu esatta parità tra i primi due candidati sindaco e che dunque necessitano del ballottaggio per stabilire il nuovo Consiglio Comunale.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: LE SFIDE CHIAVE AL BALLOTTAGGIO. VERONA, CATANZARO E…

Dopo una vittoria sostanziale del Centrodestra al primo turno, quantomeno nei Comuni più importanti al voto – Genova con Bucci Sindaco, L’Aquila con Biondi, Palermo con Lagalla, La Spezia con Peracchini, Rasero ad Asti – al Centrosinistra tocca attendere i risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2022 per valutare i risultati totali in vista del voto sulle Politiche Nazionali tra un anno.

Oltre ad aver già conquistato al primo turno Padova con Giordani Sindaco, Taranto con Melucci, Lodi con Furegato, la grande scommessa della coalizione Pd-M5s riguarda i Comuni di Verona e Catanzaro. I risultati del primo turno in termini di preferenze e voti lista videro il vantaggio a sorpresa nel “feudo leghista” che è Verona: la divisione tra il sindaco uscente Sboarina e l’ex sindaco Tosi ha portato il candidato Damiano Tommasi a concludere davanti il “primo tempo” di queste Amministrative. Non vi sono stati apparentamenti sebbene vi sia stato un generale “accordo di massima” tra le forze di Centrodestra per far confluire i voti univoci in questo secondo turno: la medesima situazione accade a Parma dove il candidato del Centrosinistra Michele Guerra sfiderà oggi Pietro Vignali, sostenuto da Lega-FI e solo “informalmente” anche da Fratelli d’Italia. A Catanzaro è in vantaggio il Centrodestra con il civico Valerio Donato (davanti a Nicola Fiorita del Csx), mentre a Monza è sfida all’ultimo voto tra il sindaco uscente Dario Allevi e l’avversario del Centrosinistra Paolo Pilotto. Ecco qui di seguito le situazioni e i vantaggi delle coalizioni dopo il primo turno nei 13 capoluoghi di provincia che troveranno risposta nei risultati dei ballottaggi Comunali 2022:

– Comuni dove il Centrodestra è in vantaggio

Monza: Allevi su Pilotto

Gorizia: Ziberna su Fasiolo

Frosinone: Mastrangeli su Marzi

Catanzaro: Donato su Fiorita

Barletta: Cannito su Scommegna

– Comuni dove il Centrosinistra è in vantaggio

Alessandria: Abonante su Cuttiva di Revigliasco

Cuneo: Manassero su Civallero

Como: Minghetti su Rapinese

Verona: Tommasi su Sboarina

Parma: Guerra su Vignali

Piacenza: Tarasconi su Barbieri

Lucca: Raspini su Pardini

– A Viterbo invece la sfida è tra un civico – Chiara Frontini – contro la candidata del Centrosinistra Alessandra Troncarelli.

RISULTATI BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022: COME SI VOTA?

Secondo il sistema elettorale vigente, capire come si vota ai ballottaggi Elezioni Amministrative 2022 è operazione ben più semplice del primo turno: sulla scheda elettorale infatti si troveranno solo i due nomi dei candidati sindaco emersi in vantaggio nel primo turno.

L’elettore non dovrà far altro che apporre un contrassegno sul nome del candidato prescelto: non c’è possibilità di errore in quanto opzioni quali il voto disgiunto (voto ad una lista e al sindaco di un’altra coalizione) vengono escluse in partenza. I voti di preferenza a liste e candidati consiglieri restano validi quelli del primo turno: per votare le regole generali sono quelle di sempre: con sé al seggio bisogna portare un documento di identità e la scheda elettorale. Non è richiesto né il Green pass per esercitare il proprio diritto di voto e nemmeno è obbligatoria la mascherina dentro ai seggi, esattamente come avvenuto nel primo turno delle Elezioni Comunali 2022.











