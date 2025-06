Risultati elezioni Comunali 2025: i comuni al voto nei ballottaggi decisivi

Questo lunedì 9 giugno 2025 all’insegna delle elezioni comunali volge al termine e con le urne ormai pronte a chiudersi si apre una fase decisiva per centinaia di migliaia di cittadini che oggi hanno scelto il futuro sindaco del proprio Comune nelle città dove nessun candidato ha superato il 50% al primo turno: si tratta di centri sopra i 15mila abitanti, salvo rari casi legati a situazioni eccezionali come la parità aritmetica, e l’attenzione resta altissima su una rosa di contesti molto diversi tra loro per dimensioni, storia e composizione politica, ma tutti importanti per delineare il nuovo assetto amministrativo del Paese.

I risultati inizieranno a palesarsi già dalle 23 con le prime proiezioni dai centri minori e con i dati ufficiali che cominceranno ad arrivare nel corso della notte e nelle prime ore di domani.

Tra i Comuni al voto ci sono centri urbani importanti come Saronno e Cernusco sul Naviglio, ma pure realtà meno popolose ma ugualmente influenti strategicamente come Ortona, Volla, Orta Nova, Fiano Romano, Sant’Elpidio a Mare, Massafra, Triggiano e Bisegna, quest’ultimo teatro di un fatto rarissimo: una perfetta parità al primo turno con 83 voti ciascuno per Donato Buccini (“Cambiamenti per il comune di Bisegna”) e Maurizio Conte (“La Rondine”), un pareggio che ha inevitabilmente portato al ballottaggio.

Risultati elezioni Comunali 2025: i duelli per la poltrona di sindaco da Ortona a Fiano Romano

Nelle elezioni comunali 2025 ad Ortona, si sfidano Angelo Di Nardo, con il 26,93% e il sostegno di Fratelli d’Italia e tre liste civiche, tra cui “Città che amo” e “Forza Giusta per Ortona”, e Nicola Fratino, con il 23,20% e l’appoggio di Forza Italia, UDC e Lega, due anime del centrodestra a confronto in una sfida apertissima, a Saronno il centrodestra unito (Lega-FdI-Forza Italia) punta su Rienzo Azzi, già forte del 43,29%, mentre il centrosinistra tenta il recupero con Ilaria Pagani, sostenuta dal PD e da una coalizione civica.

A Cernusco sul Naviglio Paola Colombo, in quota PD e AVS, ha chiuso il primo turno al 37,25%, poco sopra Claudio Mereghetti, candidato di un’alleanza composita di centrodestra e civiche fermatosi al 36,14%.

A Volla guida Pasquale Donato, sostenuto da FdI e FI, con il 30,23%, seguito da Giuliano Di Costanzo, espressione del PD e dei moderati, al 26,86, mentre a Fiano Romano la differenza è di pochi decimali, con Ottorino Ferilli (PD, 40,56%) in leggero vantaggio su Davide Santonastaso (40,23%, lista Siamo Fiano); concludiamo con Sant’Elpidio a Mare, dove in testa c’è Gionata Calcinari con il 44,83% sostenuto da un centrodestra allargato, seguito da Rossano Orsili (28,47%) espressione dell’area civico-democratica.

Risultati elezioni Comunali 2025: i duelli per la poltrona di sindaco da Triggiano a Lamezia Terme

Nel primo turno delle elezioni comunali 2025 a Triggiano, Mauro Battista (sostenuto da liste civiche tra cui “Siamo Triggiano” e “Meglio Battista”) si è attestato al 35,61%, davanti a Giuseppe Toscano, al 33,82%, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle, ad Orta Nova, invece, Domenico Di Vito ha ottenuto il 40,34%, davanti a Gerardo Tarantino, fermo al 31,11% con l’appoggio del centrodestra. A Massafra, infine, la civica Giancarla Zaccaro ha raggiunto il 46,32% e proverà a battere Emanuele Fisicaro, sostenuto da FI e FdI, fermo al 30,89%.

Al voto in questo ballotaggio anche Lamezia Terme, dove la sfida si è fatta tesa tra Mario Murone – in vantaggio con 15.636 voti, pari al 44,05% – sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia – PPE, Lega Salvini Calabria, Lamezia Domani e Calabria Azzurra e Doris Lo Moro – che ha ottenuto 11.276 voti pari al 31,77%, con l’appoggio del Partito Democratico, Per Vivere Bene, Azione e Movimento 5 Stelle – un ballottaggio che segna un passaggio importante per il futuro politico della città calabrese.

Ogni voto, in questi Comuni, pesa enormemente: le sfide si giocano tutte sul filo dei numeri e delineano non solo chi sarà sindaco, ma anche la direzione politica che le città intraprenderanno nei prossimi cinque anni, in una tornata che – pur restando locale – assume inevitabilmente un significato e un’influenza che va ben oltre i confini comunali.