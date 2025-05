CORRARATI AL FOTOFINISH CONQUISTA BOLZANO: CENTRODESTRA KO A MERANO (MA VINCE L’SVP)

Per 708 voti di differenza il Centrodestra di Claudio Corrarati vince al fotofinish contro il campo largo di Juri Andriollo e conquista così la poltrona di sindaco a Bolzano: risultati finali ai ballottaggi delle Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige decisamente al cardio palma, con una vittoria di minima misura che dimostra l’assoluta divisione presente nella città-provincia dell’Alto Adige, dove però il Centrodestra ha il merito di scalzare la guida del capoluogo alla sinistra che con il sindaco uscente Caramaschi governava da ben 10 anni.

Sinistra non può dirsi soddisfatta neanche per l’altro grande come al voto in questo secondo turno votato ieri, domenica 18 maggio 2025 (con chiusura delle urne alle 22): a Merano infatti l’unica magra consolazione per il campo progressista è la sconfitta del sindaco di Centrodestra civico uscente – Dario Del Medico – con vittoria che va invece alla SVP di Katharina Zeller. Dopo 10 anni torna il partito autonomista a governare Merano, ma ci è voluto un ballottaggio anche qui in competizione con “soli” 2mila voti di distacco tra i due candidati vincitori del primo turno.

SEGGI IN CONSIGLIO, REBUS SVP PER IL SINDACO CORRARATI

Con il 51% dunque è Corrarati a poter avere la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale di Bolzano, secondo i risultati finali dei ballottaggi Comunali 2025: con un’affluenza in caduta netta di 10% rispetto al primo turno (-8% invece a Merano), restano validi i risultati delle singole liste di due settimane fa, portando così una distribuzione dei seggi che sorride alla destra in particolare a Fratelli d’Italia.

7 i seggi per FdI, cui vanno aggiunti i 6 della lista Civica Oltre Weiter, 2 consiglieri per la Lega e per Forza Italia. All’opposizione siedono invece i 7 consiglieri della SVP, seguiti dai 6 del Pd, 6 per la Civica Gennaccaro, 4 i Verdi, 3 Team K e 2 per la lista civica di Andriollo. Resta il rebus per la maggioranza, visto che SVP e Team K non hanno dato indicazioni di voto né apparentemente con nessuno dei duellanti ai ballottaggi: visto il recente accordo del Governo Meloni sulla riforma dell’Autonomia in Alto Adige l’impressione è che i 7 consiglieri della Südtiroler Volkspartei potrebbero trovare un accordo con la nuova giunta del sindaco Corrarati.

A Merano invece i risultati delle Elezioni Comunali 2025 portano in dote alla neo-eletta sindaca Zeller ben 11 seggi con la SVP con 1 seggio anche alla civica Merano Coraggiosa: all’opposizione siedono invece i 6 seggi della civica Alleanza per Merano-Dal Medico, 5 seggi per i Verdi, 3 FdI, 3, Civica per Merano, 2 Dal Medico Sindaco, 2 Pd e 1 a testa per Team K, Linke-Sinistra e Sudtiroler Freiheit. Anche qui potrebbero esserci accordi tra i singoli partiti per entrare in maggioranza con la sindaca Zeller, con più chances per le liste del Centrosinistra.

GLI ALTRI RISULTATI DEI BALLOTTAGGI IN TRENTINO ALTO ADIGE: TUTTI I SINDACI ELETTI

A seguire dei due Comuni più importanti al voto in questi Ballottaggi Elezioni Comunali 2025 vi sono poi gli 11 altri paesi al voto nel secondo turno delle Amministrative in Trentino, ricordando che a Trento il Centrosinistra di Ianeselli aveva già trionfato al primo turno due settimane fa. Trionfa la sinistra di Arianna Fiorio ad Arco, 62% contro il Centrodestra di Amistadi rimasto al 37%, mentre a Riva del Garda è il Pd di Alessio Zanoni a svettare con il 60% contro il Centrodestra di Silvia Betta.

Boom di voti per la Lega e il Cdx ad Avio, con eletto sindaco Ivano Fracchetti al 63%, mentre a Borgo Valsugana la nuova sindaca è Martina Ferrai, vittoria facile al 60% contro Galvan: Carlo Betta è il nuovo sindaco di Cavalese con la bellezza di appena 11 voti di distanza sopra lo sfidante Sergio Finato. A Cles vince il Centrodestra di Stella Menapace con il 51% contro il 49% della dem Paola Demagri, mentre la Lega con PATT vince di misura a Mori con il nuovo sindaco Nicola Mazzucchi contro il candidato progressista Barozzi.

A chiudere la lista di sindaci eletti nei risultati dei ballottaggi in Trentino troviamo il nuovo primo cittadino di Novella, Silvano Dominici. (Battuto Donato Preti), il Centrodestra di Marco Morelli trionfante a Pergine Valsugana, il civico Fausto Pallaver a Ville d’Anaunia, ed Emanuele Volani contro Ortombrina (PATT) a Volano. Per conoscere tutti i componenti dei nuovi Consigli Comunali con relativi seggi alle liste, qui il link ufficiale dei risultati dei ballottaggi alle Elezioni trentine.