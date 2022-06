Risultati Ballottaggio Como, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Minghetti vs Rapinese

RISULTATI BALLOTTAGGIO COMO, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2022: AFFLUENZA E COME SI VOTA

Il giorno della verità è cominciato a Como, dove oggi si vota per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022. In attesa dei risultati del ballottaggio di Como urne aperte dalle 7, chiuderanno alle 23, quando comincerà lo scrutinio. Infatti, lo spoglio comincerà al termine delle operazioni di voto, quindi alla chiusura delle urne. Di conseguenza, già nella notte si avranno i risultati che stabiliranno chi sarà il nuovo sindaco a guidare il Consiglio Comunale per i prossimi cinque anni. Il 12 giugno scorso si è tenuto il primo turno, i cui risultati hanno sancito il passaggio di Barbara Minghetti, candidata del centrosinistra, e il civico Alessandro Rapinese. Una sfida all’ultimo voto, anche alla luce delle discussioni politiche che si sono tenute in questi giorni. A far da ago della bilancia gli elettori di centrodestra i cui leader si sono divisi. Matteo Salvini ha invitato a votare per Rapinese, mentre Forza Italia spinge per Minghetti, visto che in caso di vittoria della civica non avrebbe alcun consigliere eletto nel Consiglio comunale. Nessuna indicazione di voto da Fratelli d’Italia, anche perché spera di potersela giocare col ricorso al Tar nella speranza che venga ripescato Giordano Molteni al posto di Rapinese, per tornare alle urne in autunno.

La sfida del ballottaggio a Como vede sulla carta avvantaggiata Barbara Minghetti, che ha chiuso il primo turno con il 39,40% dei voti contro il 27,32% di Alessandro Rapinese, che ha sconfitto di un soffio il candidato di centrodestra, Giordano Molteni, il quale aveva raccolto il 26,99%. A sostenere i candidati sono, dunque, queste liste: Barbara Minghetti è sostenuta da una coalizione di centrosinistra (Pd 20,44%, Lista Minghetti Svolta Civica 10,07%, Europa Verde 3,23%, Agenda Como 2030 Liberali Riformisti Europeisti 3,19%, Como Comune-Articolo Uno-Psi-Sinistra Italiana-Civica 2,38%). Con Alessandro Rapinese invece sicuramente la sua lista civica Rapinese Sindaco, che ha raccolto il 26,77%. C’è l’incognita, appunto, centrodestra, con il 12,63% di Fratelli d’Italia, l’8,54% di Forza Italia-Noi con l’Italia-Democrazia e Sussidiarietà e il 6,65% di Lega Salvini Lombardia che, come vi abbiamo spiegato, potrebbero incidere sui risultati definitivi. Come si vota al ballottaggio delle Comunali di Como 2022? La procedura è semplice, del resto basta segnare una X sul candidato sindaco o su una lista in suo sostegno. Attenzione: non è consentito il voto disgiunto, in quanto le preferenze del primo turno sono ormai definite. Durante la giornata saranno poi resi noti i dati sull’affluenza alle urne (alle ore 12, alle ore 19 e poi alle ore 23). Invece, dopo le ore 23 invece non ci sarà alcun exit poll, dal momento che i principali istituti demoscopici lanceranno i primi dati reali con proiezioni e spoglio in tempo reale dei risultati del ballottaggio di Como.

COMO, RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022: MINGHETTI VS RAPINESE, CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

I risultati del ballottaggio di oggi delle Elezioni Comunali 2022 a Como saranno a suo modo storici. Se, ad esempio, la spunterà la candidata del centrosinistra, Barbara Minghetti, per la prima volta ci sarà un sindaco donna. Se invece avrà la meglio l’avversario Alessandro Rapinese, si verificherà una situazione simile a ciò che accadde a Parma dieci anni fa, quando Pizzarrotti sbaragliò tutti i partiti nazionali. Rapinese, infatti, si è presentato in questa tornata elettorale col solo supporto della sua lista civica. Al ballottaggio non c’è, dunque, il centrodestra, ed è la prima volta che succede a Como da quando esiste l’elezione diretta del sindaco, quindi dal 1993. Inoltre, da 28 anni il centrodestra aveva sempre governato a Como, fatta eccezione per la parentesi 2012-2017 di Mario Lucini.

In quell’occasione però il centrodestra era diviso, perché si presentò Laura Bordoli del Popolo della Libertà, ma anche la Lega Nord propose un suo candidato. Quello di Como è un caso particolare per il centrodestra, uscito sconfitto al primo turno (e quindi fuori dal ballottaggio a Como) anche se si era presentato unico, a conferma di qualche difficoltà in alcune zone della Lombardia. All’origine della sconfitta anche i profili dei due candidati al ballottaggio. Rapinese è un agente immobiliare che non è mai appartenuto ad un partito, è sconosciuto a livello nazionale, ma molto noto a Como, dove ha fatto politica, ma sempre all’opposizione. Minghetti, direttrice del Teatro sociale di Como, ha sempre lavorato come manager culturale.











