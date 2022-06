Risultati ballottaggio Comuni sotto i 15mila/ Diretta Castelbottaccio e Villafranca Sicula

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: I 2 COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI AL BALLOTTAGGIO

Normalmente il ballottaggio nelle Elezioni Comunali viene raggiunto dai Comuni “superiori”, ovvero quelli con più di 15mila abitanti, in quanto il sistema elettorale delle Amministrative lo prevede qualora al primo turno non si raggiunga il 50% più 1 dei voti.

Per i Comuni “inferiori” invece la legge è chiara: basta la maggioranza relativa, anche un voto in più al primo turno per decretare la vittoria del nuovo sindaco: ecco, anche in questa tornata elettorale è avvenuto l’imponderabile in due piccoli comuni in provincia di Campobasso e Agrigento. Si tratta rispettivamente delle località Castelbottaccio e Villafranca Sicula: al primo turno la situazione di completo pareggio tra i due candidati sindaco ha costretto al ballottaggio questi due Comuni sotto i 15mila abitanti, che si aggiungono ai 63 “superiori” (di cui 13 sono capoluoghi di provincia) al voto oggi 26 giugno dalle 7 alle 23. La scheda elettorale dei ballottaggi nei comuni sotto i 15 mila abitanti prevede la sfida tra i due candidati che hanno ricevuto lo stesso numero di voti al primo turno: gli elettori non devono fare altro che apporre un contrassegno sul nome del candidato prescelto; non è ovviamente previsto il voto disgiunto.

RISULTATI BALLOTTAGGIO 2022 A CASTELBOTTACCIO E VILLAFRANCA SICULA: COSÌ AL PRIMO TURNO

In attesa dei primi dati su affluenza (alle 12, alle 19 e alle 23) e ovviamente dei risultati con lo spoglio elettorale subito dopo la chiusura delle urne, diamo un’occhiata alla situazione lasciata al primo turno delle Elezioni Comunali 2022 degli unici due Comuni sotto i 15mila abitanti che sono arrivati incredibilmente al ballottaggio.

Partendo da Castelbottaccio, questo piccolo Comune di 250 abitanti in provincia di Campobasso (Molise) ha visto un numero anche alto di votanti al primo turno: ben 186, equamente divisi tra i 93 a Nicola Marrone (lista Progetto Castelbottaccio) e gli altri 93 a Mario Disertore (Uniti per Castelbottaccio), mentre nessun voto è stato preso da Giuseppe Tozzi, candidato sindaco per “Paese Mio”. Situazione più complessa invece a Villafranca Sicula, Comune di 1.342 abitanti in provincia di Agrigento (Sicilia). Qui al primo turno i voti furono 481 pari tra i due candidati sindaco Domenico Balsamo (Villafranca Bene comune) e Gaetano Bruccoleri (Scegliamo Villafranca): dovesse vincere lo sfidante Bruccoleri, amministrerebbe con il favore del Consiglio Comunale (secondo i risultati del primo turno alle Comunali 2022). Se invece fosse confermato il sindaco uscente Balsamo, dovrebbe profilarsi la cosiddetta “anatra zoppa”, ovvero amministrare il Comune con la maggioranza contro del Consiglio: 7 consiglieri vanno alla maggioranza e 3 alla minoranza.

