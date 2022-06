Risultati ballottaggio Elezioni Centro/ Diretta Comunali 2022: Lucca, Carrara…

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2022 CENTRO ITALIA: DOVE SI VOTA, ORARI

Oggi, domenica 26 giugno, si torna a votare per il secondo turno delle elezioni comunali 2022: dopo i risultati del primo turno, sono in tutto 65 i Comuni al voto per il ballottaggio delle amministrative: per il Centro Italia sono numerosi i Comuni dove si decide oggi il nuovo primo cittadino e il prossimo Consiglio comunale.

Entriamo nel dettaglio dei risultati ballottaggio delle elezioni comunali al Centro Italia e andiamo a conoscere le città al voto. Partiamo dai capoluoghi: Frosinone, Viterbo, Lucca, Piacenza e Parma. Per quanto riguarda i Comuni, il Centro Italia attende risultati nelle prossime ore dalle seguenti località: Ortona, San Salvo, Ardea, Cerveteri, Ciampino, Guidoni Montecelio, Sabaudia, Civitanova Marche, Corridonia, Jesi, Sant’Elpidio a Mare, Tolentino e Carrara. Appuntamento alle urne dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Subito dopo è in programma lo spoglio dei risultati del ballottaggio delle elezioni Comunali in Centro Italia: a differenza di due settimane fa, non sarà necessario attendere prima i dati dei referendum sulla giustizia. Subito dopo le 23.00, dunque, saranno disponibili exit poll, proiezioni con i dati reali e l’affluenza definitiva.

LUCCA, CARRARA, PIACENZA: LE SFIDE CHIAVE DEI BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022 CENTRO ITALIA

Quasi dappertutto in Centro Italia si terrà una sfida tra centrodestra e centrosinistra. Per i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2022, sono soprattutto 5 le sfide attese per queste amministrative: ci riferiamo ai comuni di Frosinone, Viterbo, Lucca, Piacenza e Parma (protagonista di un focus a parte). Partiamo da Frosinone, dove il centrodestra è andato ad un soffio dalla vittoria già al primo turno: il candidato Riccardo Mastrangeli ha raggiunto il 49,26%.

Per pochi voti, sarà costretto ad affrontare il secondo turno: se la vedrà con il candidato di centrosinistra Domenico Marzi, attestatosi al 39,13% due settimane fa. Discorso diverso a Viterbo, dove c’è grande equilibrio per questo ballottaggio: di fronte la civica Chiara Frontini e la candidata giallorossa Alessandra Troncarelli. La prima ha ottenuto il 32,82%, la seconda si è fermata al 28,30%. Passiamo al terzo capoluogo al voto oggi, ovvero Lucca: in questo caso il centrosinistra è in vantaggio sul centrodestra. Il candidato Francesco Raspini ha raccolto il 42,65%, mentre Mario Pardini non è andato oltre il 34,35%.

Infine, la sfida di Piacenza, che vede coinvolti ancora una volta giallorossi e il trio Lega-FdI-Forza Italia: di fronte Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri, che al primo turno hanno ottenuto rispettivamente il 39,93% e il 37,72%. Tra i restanti Comuni, segnaliamo la sfida di Guidonia Monticelio: in questo caso, un candidato civico contro il candidato di centrodestra, che è riuscito ad assicurarsi il ballottaggio per 189 voti a scapito del candidato di centrosinistra. Il primo, Mauro Lombardo, ha ottenuto il 35,28%, mentre il secondo, Alfonso Masini, ha ottenuto il 27,88%.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022 CENTRO ITALIA

Anche al ballottaggio di oggi resta vigente il medesimo sistema elettorale del primo turno delle elezioni comunali 2022: capire infatti come si vota al secondo turno delle Amministrative è operazione ben più semplice rispetto al primo turno.

Come ben sappiamo, al ballottaggio troveremo i due candidati sindaco che hanno ottenuto la maggiore percentuale di preferenze al primo turno. Per questo secondo turno, gli elettori avranno a disposizione una scheda di color celeste: all’interno due rettangoli con i nomi dei candidati sindaci, collegati ai simboli delle liste a sostegno. Votare è semplice: basta tracciare un segno sul candidato prescelto. Al secondo turno non sono previste preferenze per i consiglieri comunali, già assegnate in occasione del primo turno di due settimane fa. Per quanto riguarda le norme da rispettare, ricordiamo che non è previsto né l’obbligo di green pass, né l’obbligo di mascherina.

