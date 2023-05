RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI TOSCANA 2023/ Diretta: Siena, Massa, Pisa

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI TOSCANA 2023: L’AFFLUENZA

Seggi riaperti alle 7.00 di questa mattina per votare il ballottaggio delle elezioni comunali 2023. In Toscana ci sono tre appuntamenti da non perdere: le sfide di Pisa, Siena e Massa. Testa a testa in bilico, dove ogni voto potrebbe fare la differenza. Anche per questo motivo i riflettori sono accesi sull’affluenza, partiamo da Pisa: affluenza al 43,69 per cento alle ore 23.00 di domenica, in calo rispetto al 45,25 per cento del primo turno.

Passiamo adesso all’affluenza parziale al ballottaggio di Siena: alle 23.00 di domenica si sono recati alle urne il 43,06 per cento degli aventi diritti al voto, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Infine la palla a Massa, il dato più basso delle tre città: affluenza alle ore 23.00 di domenica al 38,10 per cento, in netto ribasso rispetto al 46,92 per cento del primo turno. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023

Manca poco alla chiusura delle urne per i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2023, in programma in quaranta comuni “superiori”, ovvero con più di 15 mila abitanti. Sfide decisive, quasi sempre con protagoniste centrodestra e centrosinistra. Tre di queste si disputano in un’unica regione, ovvero la Toscana: parliamo dei testa a testa in programma a Siena, a Pisa e a Massa.

Se a Pisa uno dei due candidati – Michele Conti – ha visto sfumare la vittoria al primo turno per una manciata di voti, decisamente più aperte sono le sfide di Siena e Massa. Dopo la prima giornata di voto – quella di ieri – queste sono le ore decisive per recarsi alle urne e fare la propria scelta per il futuro primo cittadino e per il prossimo Consiglio comunale.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

Qui di seguito riportiamo in breve i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023, in vista del ballottaggio a breve concluso nei Comuni di Siena, Pisa e Massa: dai risultati delle liste con le preferenze fino ai candidati sindaco che si sfidano alle urne.

Risultati ballottaggio elezioni comunali Amministrative Siena 2023

Il ballottaggio delle elezioni comunali di Siena 2023 vede contrapposte la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio e la candidata di centrosinistra Anna Ferretti. Nessuna delle due è riuscita a superare il quorum del 50 per cento, restando con percentuali molto vicine: 30,51 per cento la Fabio e 28,75 per cento la Ferretti. Niente ballottaggio per candidati civico Fabio Pacciani, fermo al 22,65 per cento. Qui preferenze e ipotesi consiglieri eletti di: FdI – Lega – Pd – FI – M5s.

Risultati ballottaggio elezioni comunali Amministrative Pisa 2023

Il ballottaggio delle elezioni comunali di Pisa 2023 vede contrapposti il candidato di centrodestra Michele Conti e il candidato di centrosinistra Paolo Martinelli. Il primo ha mancato la vittoria al primo turno per una manciata di voti: ha raccolto il 49,96 per cento, non sufficiente a evitare il secondo turno. Buoni i numeri raccolti anche dal suo rivale, fermo al 41,12 per cento. Niente da fare per gli altri contendenti, a partire da Francesco Auletta (6,73 per cento).

Risultati ballottaggio elezioni comunali Amministrative Massa 2023

Il ballottaggio delle elezioni comunali di Massa 2023 vede contrapposti il candidato di centrodestra (ma senza FdI) Francesco Persiani e il candidato di centrosinistra Romolo Enzo Ricci. Nessuno dei due è andato vicino alla vittoria al primo turno, entrambi son rimasti lontani dalla soglia del 50 per cento: Persiani al 35,42 per cento e Ricci al 29,95 per cento. Niente da fare per gli altri rivali, a partire dal candidato di FdI Marco Guidi, fermo al 19,99 per cento.

FINO A QUANDO E COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Capire come si vota nel ballottaggio delle elezioni comunali 2023 è questione piuttosto semplice: se infatti ancora non siete andati alle urne ieri, avete tempo fino alle ore 15 di oggi 29 maggio 2023. Lo spoglio con tutti i risultati in diretta comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. Per prendere parte alla votazione è necessario presentarsi alle urne con un documento di riconoscimento e con la tessera elettorale.

La scheda per il ballottaggio comprende nome e cognome dei due candidati alla carica di sindaco – scritti entro l’apposito rettangolo – sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso il cui l’elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Analogamente, è da ritenersi valida l’espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate. A differenza del primo turno, non è previsto il voto disgiunto.











