Risultati ballottaggio Elezioni Nord/ Diretta Comunali 2022: Monza, Sesto S.G., Como…

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2022 NORD ITALIA: DOVE SI VOTA, ORARI

Si torna al voto oggi, domenica 26 giugno, per i risultati ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022: dopo i risultati del primo turno, sono in tutto 65 i Comuni al voto per il secondo turno delle Amministrative: per il Nord Italia, sono in tutto 27 i Comuni dove si decide oggi il nuovo Sindaco e il prossimo Consiglio Comunale.

Risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta voto: affluenza, sindaci eletti, seggi

In particolare, al voto per i ballottaggi tornano i seguenti Capoluoghi: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona. Sul fronte Comuni invece, il Nord Italia attende risultati nelle prossime ore dalle seguenti località: Azzano Decimo, Codroipo (Friuli), Chiavari (Liguria), Abbiategrasso, Cassano Magnago, Cernusco sul Naviglio, Cesano Maderno, Crema, Darfo Boario Terme, Magenta, Melzo, Mortara, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni (Lombardia), Acqui Terme, Chivasso, Omegna, Savigliano (Piemonte), Feltre, Jesolo, Thiene (Veneto). Si vota sempre dalle ore 7 alle ore 23 con però una diversa modalità di spoglio per i risultati in diretta dai seggi del ballottaggio: non ci sono infatti i Referendum a questo turno, dunque lo scrutinio potrà cominciare subito dopo la chiusura dei seggi, con risultati definitivi che potrebbero essere già noti la mattina del 27 giugno 2022. Exit poll – o più probabilmente, proiezioni con dati reali – saranno disponibili dunque dopo le ore 23: restano invece previste e confermate in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza in diretta alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

Risultati ballottaggio Elezioni Sud/ Diretta Comunali 2022: Barletta, Pozzuoli...

MONZA, SESTO, COMO, ALESSANDRIA: LE SFIDE CHIAVE NEI RISULTATI BALLOTTAGGIO COMUNALI 2022 NORD ITALIA

Dopo gli ottimi risultati del primo turno delle elezioni comunali al Centro Nord, il Centrodestra punta nel Ballottaggio ad ottenere/mantenere più Comuni possibili nell’eterna sfida ai rivali del Centrosinistra: Bucci sindaco a Genova, Peracchini a La Spezia e Rasero ad Asti – tutti eletti tra le file del Centrodestra – fanno il paio con Giordani a Padova e Furegato a Lodi.

Per i risultati ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022 – tenuto conto che della vera sfida di questo 26 giugno, il Comune di Verona, abbiamo un focus apposito – sono in tutto 4 le sfide “chiave” per le Amministrative al Nord Italia: parliamo dei Comuni di Monza, Como, Alessandria e Sesto San Giovanni. Nella capitale della Brianza, il Centrodestra di Dario Allevi ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 47,12% non riuscendo però a sconfiggere Paolo Pilotto del Centrosinistra (40,08%): decisivi i voti dei civici ma soprattutto degli astenuti al primo turno, quasi il 55% degli aventi diritto al voto. A Como invece si avrà l’inedita sfida tra una lista civica e il Centrosinistra: al primo turno infatti Barbara Minghetti, sostenuta da Pd, Verdi e altre liste di Csx, ha conquistato l’accesso al ballottaggio con il 39,4% delle preferenze. La sorpresa è stata invece Alessandro Rapinese che con la sola lista civica omonima al 27,32% è riuscito a beffare il Centrodestra di Giordano Molteni, rimasto al 26,99%. Non solo, coalizione ancora più spaccata per quanto riguarda il ballottaggio: Lega e Forza Italia si schierano con Rapinese mentre Fratelli d’Italia ha attaccato «non voteremo il candidato civico che per anni ha insultato il centrodestra». A Sesto San Giovanni il candidato della sinistra radicale Michele Foggetta (38,43%) insegue il sindaco uscente di Centrodestra Roberto Di Stefano (48,89%): il primo è riuscito a chiudere l’accordo con il civico Paolo Vino (6,27% al primo turno) mentre Di Stefano punta ad ottenere il voto degli elettori di Azione e Italia Viva che hanno deciso di non schierarsi al ballottaggio, escludendo l’accordo con la sinistra. Infine Alessandria, dove regna l’equilibrio tra i due candidati sindaco: Giorgio Angelo Abonante (Centrosinistra, Pd-M5s) al 42,04% contro Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Centrodestra unito) al 40,24%. Ecco qui di seguito le situazioni e i vantaggi delle coalizioni dopo il primo turno nei capoluoghi di provincia che corrono per i ballottaggi Comunali 2022 nel Nord Italia:

Risultati ballottaggio Comuni sotto i 15mila/ Diretta Castelbottaccio e Villafranca Sicula

– Comuni dove il Centrodestra è in vantaggio

Monza: Allevi su Pilotto

Gorizia: Ziberna su Fasiolo

– Comuni dove il Centrosinistra è in vantaggio

Alessandria: Abonante su Cuttiva di Revigliasco

Cuneo: Manassero su Civallero

Como: Minghetti su Rapinese

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022 NORD ITALIA

Anche al ballottaggio resta vigente il medesimo sistema elettorale del primo turno delle Elezioni Comunali 2022: capire infatti come si vota al secondo turno delle Amministrative è operazione ben più semplice rispetto a due settimane fa.

Sulla scheda elettorale infatti si troveranno solo i due nomi dei candidati sindaco emersi in vantaggio nel primo turno: l’elettore non dovrà far altro che apporre un contrassegno sul nome del candidato prescelto. Non c’è possibilità di errore in quanto opzioni quali il voto disgiunto (voto ad una lista e al sindaco di un’altra coalizione) vengono escluse in partenza: i voti di preferenza a liste e candidati consiglieri restano validi quelli del primo turno. Infine, per votare anche ai ballottaggi Comunali 2022 restano le regole generali di sempre: con sé al seggio bisogna portare un documento di identità e la scheda elettorale. Non è richiesto né il Green pass per esercitare il proprio diritto di voto e nemmeno è obbligatoria la mascherina dentro ai seggi, esattamente come avvenuto nel primo turno delle Elezioni Comunali 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA