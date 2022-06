Risultati ballottaggio Elezioni Sud/ Diretta Comunali 2022: Barletta, Pozzuoli…

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI SUD ITALIA: DOVE SI VOTA, ORARI

Oggi, domenica 26 giugno 2022, è in programma il ballottaggio delle elezioni comunali 2022. Dopo i risultati del primo turno, sono in tutto 65 i Comuni al voto per il ballottaggio delle amministrative: per il Sud Italia sono 18 in tutto i Comuni dove si decide oggi il nuovo primo cittadino e il prossimo Consiglio comunale.

Risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta voto: affluenza, sindaci eletti, seggi

Per quanto riguarda il ballottaggio delle elezioni comunali 2022 al Sud Italia, sono due i capoluoghi chiamati al voto: Barletta e Catanzaro, ma per quest’ultimo abbiamo un focus a parte. Per quanto riguarda gli altri Comuni, il Sud Italia attende i risultati del ballottaggio nelle prossime ore dalle seguenti località: Policoro, Acri, Paola, Capua, Pozzuoli, Castellana Grotte, Castellaneta, Galatina, Giovinazzo, Molfetta, Mottola, Palagiano, Polignano a Mare, Santeramo in Colle, Palagonia, Scicli. Gli aventi diritto al voto possono recarsi alle urne dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Lo spoglio dei risultati del ballottaggio Elezioni Sud è in programma subito dopo e saranno resi noti exit poll, proiezioni con dati reali e l’affluenza definitiva.

Risultati ballottaggio Comuni sotto i 15mila/ Diretta Castelbottaccio e Villafranca Sicula

BARLETTA, POZZUOLI, MOLFETTA: LE SFIDE CHIAVE PER I RISULTATI BALLOTTAGGIO COMUNALI 2022

Come nel resto del Paese, anche al Sud Italia saranno protagonisti centrodestra e centrosinistra. Escludendo Catanzaro, sono tre le sfide più attese di queste elezioni comunali nel Mezzogiorno: parliamo di Barletta, Molfetta e Pozzuoli. Iniziamo la nostra analisi da Barletta, uno dei due capoluoghi al voto. Ebbene, il centrodestra parte in vantaggio: il candidato Cosimo Damiano Cannito, detto Mino, al primo turno ha raccolto il 42,27%; il suo avversario è Santa Scommegna, ferma al 36,63%.

Passiamo adesso alla sfida di Molfetta, che vedrà di fronte un candidato civico (nettamente in vantaggio) e il centrosinistra. Il primo, Tommaso Minervini, due settimane fa ha ottenuto il 47,85%, mentre il secondo, Pasquale Drago, detto Lillino, ha raccolto il 23,65%. Sfida tra civici, sostenuti anche da partiti nazionali, a Pozzuoli: di fronte Luigi Manzoni e Paolo Ismeno, che al primo turno di due settimane fa hanno ottenuto rispettivamente il 46,35% e il 41%.

Risultati Ballottaggio Catanzaro, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Donato vs Fiorita

COME SI VOTA AI BALLOTTAGGI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2022

Anche al ballottaggio in programma oggi resta vigente il medesimo sistema elettorale del primo turno delle elezioni comunali 2022: capire infatti come si vota al secondo turno delle Amministrative è molto meno impegnativo rispetto a quanto avvenuto due settimane fa.

Entrando nel dettaglio della votazione, la scheda per il secondo turno comprende il nome e il cognome dei due candidati che hanno ottenuto più preferenze al primo turno. I dati sono scritti naturalmente entro l’apposito rettangolo, subito sotto troviamo i simboli delle liste collegate. Gli elettori devono tracciare un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto. Per quanto riguarda le preferenze, restano valide quelle del primo turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA