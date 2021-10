Risultati Ballottaggio Isernia, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Melogli vs Castrataro

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI ISERNIA 2021: COSÌ AL PRIMO TURNO

Sarà il ballottaggio a definire chi sarà sarà il nuovo sindaco di Isernia: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vede per domenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15) il ritorno alle urne dei cittadini casertani per scegliere chi potrà ereditare la poltrona di sindaco.

Dopo i risultati del primo turno (3-4 ottobre scorsi), sono Gabriele Melogli e Piero Castrataro a contendersi il ballottaggio delle Amministrative Isernia 2021 con il primo in lieve vantaggio nella corsa a alla poltrona di sindaco: per il candidato del Centrodestra il risultato è stato un 42,9% contro quello del Centrosinistra che ha preso il 41,7%. Si vota fino alle ore 15 (capire come si vota al ballottaggio è semplice, basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno) e a sostenere i candidati sono le rispettive liste: Forza Italia, Isernia migliore, Unione di centro, Popolari per l’Italia, Iris, Rinascimento Sgarbi-Alleanza per il Futuro e Lega Salvini Molise per Melogli sindaco; Isernia Futura, Partito Democratico, Volt, Movimento 5 Stelle e Partito Socialista Italiano-Si Sinistra Italiana per Castrataro sindaco.

ISERNIA, RISULTATI BALLOTTAGGIO MELOGLI VS CASTRATARO

A dividere Melogli e Castrataro sono circa duecento voti due settimane fa, oltre a una visione diversa di come impostare la città nel dopo pandemia. Nella sfida per le Elezioni Comunali 2021 a Isernia prevedono dunque il ballottaggio tra Gabriele Melogli, avvocato già stato sindaco di Isernia, dal 2002 al 2007 e dal 2007 al 2012, sempre candidato con Forza Italia. Alle elezioni del 2016 è stato sconfitto al secondo turno dall’attuale sindaco della città, Giacomo d’Apollonio di Fratelli d’Italia. Castrataro è invece un volto nuovo per le amministrative di Isernia. Ingegnere nucleare, è stato scelto dai vertici di Pd e 5s dopo l’abbandono per la corsa di Oreste Scurti, bloccato dai veti dei due partiti, convinti che un candidato giovane, residente fuori regione e attento a temi come quello delle digitalizzazione potesse ispirare più fiducia negli elettori.

RISULTATI ELEZIONI ISERNIA 2021: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO

Dopo le 15 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Isernia: in attesa dei risultati definitivi che daranno l’esatta composizione di maggioranza e opposizione, ecco le due ipotesi a seconda che trionfi al ballottaggio Comunali 2021 Melogli o Castrataro.

– COSA SUCCEDE CON MELOGLI SINDACO: se vince il Centrodestra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Forza Italia 16,8%, Isernia migliore 8,5%, Unione di centro 5,8%, Popolari per l’Italia 5,2%, Iris 5,1%, Rinascimento Sgarbi-Alleanza per il Futuro 4,6% e Lega Salvini Molise 3%.

COSA SUCCEDE CON CASTRATARO SINDACO: se vince il Centrosinistra, i seggi della maggioranza saranno suddivisi tra Isernia Futura 12,7%, Partito Democratico 9,6%, Volt 6,6%, Movimento 5 Stelle 3,8% e Partito Socialista Italiano-Si Sinistra Italiana 2,3%.

