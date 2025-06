Risultati Elezioni Comunali 2025: attesa per l’esito finale del ballottaggio tra Cifarelli e Nicoletti

Si sta per concludere la decisiva tornata delle elezioni comunali con il ballottaggio a Matera tra il candidato del centrosinistra Roberto Cifarelli e l’avversario del centrodestra Antonio Nicoletti, in un confronto che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici cittadini per i prossimi cinque anni, dopo il primo turno del 25 e 26 maggio, chiuso con un vantaggio per Cifarelli (43,5%) rispetto al 37% di Nicoletti, l’attesa ora si concentra sull’esito delle operazioni di spoglio e sui primi exit poll, che cominceranno a circolare nelle prossime ore e che indicheranno i primi risultati.

In questo contesto, le elezioni comunali e il successivo ballottaggio a Matera sono stati contraddistinti da una campagna tesa e ricca di confronti accesi, culminata in una mossa strategica del centrosinistra: l’ufficializzazione dell’apparentamento tra Cifarelli e Luca Prisco, leader della lista Democrazia Materana, che al primo turno aveva ottenuto il 4,3%, una scelta che ha rappresentato – per l’area progressista – un tentativo tangibile di rafforzare il proprio fronte contro il blocco di centrodestra, descritto dagli alleati di Cifarelli come distante dalle reali esigenze della città e ritenuto già responsabile di gestioni poco efficaci a livello regionale.

In occasione del comizio in piazza Vittorio Veneto – in prepazione a questo ballottaggio a Matera – Prisco ha illustrato pubblicamente le motivazioni della scelta, sostenendo la necessità di costruire una coalizione coesa e pronta a rispondere ai bisogni della cittadinanza e durante lo stesso incontro, Cifarelli ha anche replicato alle accuse ricevute in tema di sanità, rivendicando gli investimenti compiuti per l’ospedale cittadino, in particolare per la radioterapia, e ha rilanciato il proprio impegno su politiche di housing sociale.

Risultati ballottaggio Elezioni Comunali 2025: coesione nel Centrosinistra e coinvolgimento delle liste civiche

Il clima politico cittadino che ha accompagnato le elezioni comunali e il ballottaggio a Matera è divenuto ancor di più acceso dopo le dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico, Giovanni Lettieri, che ha ribadito con forza il pieno sostegno del partito a Roberto Cifarelli, presentandolo come l’unica alternativa possibile per chi si riconosce nei valori progressisti e come un argine alle destre regionali e nazionali e proprio questa presa di posizione ha generato un consenso a cascata da parte di numerosi dirigenti, amministratori e circoli materani, che si sono espressi a favore del candidato, contribuendo a rafforzarne l’immagine di rappresentante autorevole e radicato nel tessuto politico lucano.

Ma ad ogni modo, la compattezza del fronte non è risultata totale: il vice segretario regionale Vito Lupo ha espresso le sue perplessità rispetto alla gestione del simbolo del partito, invitando gli elettori a scegliere con libertà il miglior candidato possibile per la città e criticando Lettieri per aver agito, a suo dire, in autonomia rispetto agli organi nazionali.

La questione del simbolo del PD ha acuito il dibattito interno ma non ha rallentato la mobilitazione del centrosinistra, che ha coinvolto numerose sigle civiche, da Matera nel Cuore a Matera Democratica, da Materia Futura a Matera 2030, da Matera in Azione fino ai Socialisti, le forze progressiste hanno trovato convergenza nel sostegno a Cifarelli.

Le elezioni comunali a si avviano così alla conclusione con una sfida all’ultimo voto nel ballottaggio a Matera, in cui strategie politiche, apparentamenti e messaggi forti sul futuro della città si intrecciano in un confronto che, comunque vada, indicherà una tappa importante per l’amministrazione della città dei Sassi.