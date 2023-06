Risultati ballottaggio Siracusa, Elezioni Comunali 2023/ Diretta sindaco: Italia vs Messina

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023

Sono cinque le città chiamate al ballottaggio delle elezioni comunali 2023 in Sicilia e Sardegna. Uno degli appuntamenti più attesi è sicuramente quello di Siracusa, dove non sono bastati i risultati del primo turno per sancire il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Dopo la prima giornata di voto di domenica, si vota anche oggi fino alle ore 15, a seguire subito lo spoglio in diretta con i primi risultati e gli exit poll nei centri chiamati alle urne.

Confermando un buon trend di affluenza alle urne, i risultati del primo turno delle elezioni comunali 2023 due settimane fa hanno evidenziato una sfida tutt’altro che chiusa in quel di Siracusa, dove a contendersi la nomina di primo cittadino ci sono il candidato della coalizione di centrodestra, Ferdinando Messina, e il sindaco uscente, Francesco Italia.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

A contendersi la vittoria al ballottaggio delle elezioni comunali 2023 a Siracusa sono il sindaco uscente Francesco Italia e il candidato di centrodestra Ferdinando Messina. Il primo può contare sul sostegno di quattro liste civiche: Francesco Italia Sindaco, Oltre movimento per la rigenerazione, Noi per la Città e Siracusa più verde.

Il secondo, già presidente del Consiglio comunale e assessore al Centro storico, può contare sull’appoggio di Forza Italia, Siracusa protagonista con Vinciullo, Fratelli d’Italia, Insieme, Nuova Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Popolari e Autonomisti. Al primo turno Ferdinando Messina è arrivato prima con il 32,22 per cento, seguito da Francesco Italia al 23,89 per cento. Niente da fare invece per la candidata giallorossa Renate Giunta, ferma al 19,41 per cento. Qui risultati e preferenze Siracusa: Pd – FdI – Lega – FI – M5s

FINO A QUANDO E COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne per questo ballottaggio delle elezioni comunali 2023 a Siracusa ma ogni istante può essere utile per esprimere la propria preferenza. Gli elettori devono recarsi ai seggi muniti della tessera elettorale e un documenti d’identità: è possibile esibire la carta d’identità, la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica, il passaporto, la patente, il libretto della pensione, il porto d’armi, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, le tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato e, infine, le tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia. Nel ballottaggio il voto può essere espresso unicamente per uno dei due candidati alla carica di sindaco, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto. Attenzione però, a differenza del primo turno non è ammesso il voto disgiunto.

