Risultati ballottaggio Udine, Elezioni Comunali 2023/ Diretta affluenza: Fontanini vs De Toni

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023: QUANDO E DOVE SI VOTA

Con il ballottaggio delle Elezioni Comunali Udine 2023 si chiude tra oggi e domani l’intensa tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia dominata finora dal Centrodestra con la vittoria del Presidente Massimiliano Fedriga nei risultati delle Regionali 2-3 aprile 2023.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Bombardieri: nel Def e dal Governo ancora nessuna riposta

Resta però da definire l’unico Comune andato al ballottaggio tra i 24 al voto due settimane, ovvero il capoluogo di provincia Udine: la sfida è tutta tra il sindaco uscente, candidato del Centrodestra, Pietro Fontanini e lo sfidante di Centrosinistra, Alberto Felice De Toni.

Si vota anche per il ballottaggio di Udine “spalmati” su due giorni: urne aperte oggi domenica 16 aprile 2023 dalle ore 7 alle 23, così come domani lunedì 17 aprile dalle ore 7 alle 15.

Paolo Ruggirello condannato per mafia: 12 anni a ex deputato Pd/ "Era vicino ai boss"

I risultati in diretta dello spoglio del Ballottaggio elezioni Comunali Udine 2023 arriveranno già nel pomeriggio di domani con lo scrutinio del secondo turno Comunali che normalmente si svolge assai rapidamente. I risultati dell’affluenza a voto in corso saranno pubblicati oggi alle 12, 19, 23 (chiusura seggi); domani dopo le ore 15 con l’affluenza finale delle Elezioni Comunali Udine 2023.

ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023, I RISULTATI DEL PRIMO TURNO: FONTANINI VS DE TONI

Si riparte da quei 7 punti di distacco segnati nei risultati del primo turno alle Elezioni Comunali Udine 2023 due settimane fa: il Centrosinistra con De Toni è riuscito a “limitare” i danni portando la sfida delle Amministrative al ballottaggio di oggi e domani. 43.505 votanti finali, con affluenza al 54% degli aventi diritto di voto: il candidato sindaco Pietro Fontanini ha ottenuto il 46,25% delle preferenze, non riuscendo così a chiudere la pratica già al primo turno e rischiando ora il “sorpasso” qualora gli elettori di altri partiti decidessero di riversarsi in massa alle urne optando per lo sfidante. De Toni – sostenuto da Terzo Polo, Pd e Verdi-Sinistra – ha ottenuto il 39,7% delle preferenze finali. Per i voti di lista e preferenze questi i risultati del primo turno: FdI 14,24%, Lega 9,91%, Fedriga per Fontanini 9,3%, Fontanini Sindaco 7,32%, Forza Italia 4,89%, Udc 2,19%; Pd 19,54%, De Toni sindaco 12,36%, Terzo Polo 4,47%, AVS 3,26%; M5s 2,32%.

DEF 2023/ L'Italia schiva la recessione, ma deve rinviare la riforma fiscale

Sconfitti e fuori dal ballottaggio elezioni Comunali Udine 2023 i candidati sindaco Ivano Marchiol – sostenuto da M5s e liste civiche, per lui il 9,23% al primo turno – e Stefano Salmé di “Io amo Udine”, 4,81%. A differenza del Centrosinistra dove nella campagna elettorale di questi giorni è stato ufficializzato l’apparentamento tra De Toni e Marchiol, il candidato sindaco e uscente Fontanini rimane con i “soli” partiti del Centrodestra non essendo riuscito a trovare un accordo di massima con la lista di Salmé (che anzi ha invitato i propri elettori a non votare proprio il ballottaggio delle Comunali a Udine). «L’apparentamento, non lo abbiamo mai accettato. Neanche De Toni ha fatto un apparentamento con Marchiol. Noi abbiamo parlato con Salmè e abbiamo visto che le sue richieste erano un po’ confuse. Gli abbiamo chiesto di riconsiderarle un po’ meglio e lui ha deciso di non andare avanti», ha spiegato Fontanini dicendosi tranquillo nella chiusura di campagna elettorale con il leader della Lega Matteo Salvini e il Governatore rieletto in FVG Massimiliano Fedriga. «Ho parlato con moltissimi candidati della lista di Salmè e ho trovato una grande disponibilità a votare il mio nome. C’è parecchia gente che era in lista con lui che sta dicendo di votare Fontanini- Sono abbastanza sereno sotto questo aspetto», ha concluso il sindaco uscente di Udine.

LISTE A SOSTEGNO DI FONTANINI E DE TONI: LA SCHEDA ELETTORALE BALLOTTAGGIO UDINE 2023

Facendo così un rapido ripasso della situazione che gli elettori udinesi si troveranno davanti ai seggi per questo ballottaggio Elezioni Comunali Udine 2023, ecco quali liste si trovano ufficialmente sulla scheda elettorale che verrà distribuita agli aventi diritto. Per il Centrodestra il candidato sindaco Pietro Fontanini le liste a sostegno restano “Fedriga per Fontanini”, Lega, Fontanini sindaco, Udc, FdI, Forza Italia.

Per quanto riguarda invece lo sfidante Alberto Felice De Toni, le liste a sostegno restano Pd, Terzo Polo (Azione-Italia Viva), De Toni Sindaco, Alleanza Verdi-Sinistra. L’accordo con M5s e Marchiol è stato trovato ma l’apparentamento resta “informale” e senza simbolo su scheda elettorale: «Marchiol e de Toni hanno firmato un documento di programma in vista del ballottaggio tra Fontanini e De Toni, con punti condivisi che riguardano, tra l’altro, piste ciclabili e mobilità, verde, quartieri, servizi di prossimità», sottolinea l’ANSA dopo l’accordo sottoscritto tra i due comitati elettorali.

COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO UDINE 2023

Capire come si vota al ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 è operazione ancora più semplice rispetto al primo turno: ai seggi si troverà una sola scheda di colore arancione con i due nomi dei candidati sindaco Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni, assieme ai simboli delle liste che li sostengono. Si vota tracciando un segno sul rettangolo del candidato sindaco.

Le urne per il ballottaggio delle elezioni Comunali Udine 2023 restano aperte domenica 16 aprile dalle ore 7 alle 23 e lunedì 17 aprile dalle 7 alle 15: occorre presentarsi al seggio con documento identità valido e con tessera elettorale, sempre possibile ottenere duplicato in tutti gli uffici comunali.

Lo spoglio con i risultati delle schede del Ballottaggio di Udine 2023 inizierà subito dopo la chiusura dei seggi lunedì: diventa sindaco il candidato più votato qualunque sia stata l’affluenza alle urne. Non sono previsti in questo ballottaggio i voti di lista in quanto per definire seggi ed eletti in Consiglio Comunale Udine varranno i risultati del primo turno, con la governabilità garantita al candidato sindaco vincente grazie al premio di maggioranza previsto dal sistema elettorale delle Elezioni Comunali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA