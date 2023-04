RISULTATI BALLOTTAGGIO UDINE, ELEZIONI COMUNALI 2023/ Diretta: Fontanini vs De Toni

QUANDO, DOVE E COME SI VOTA AL BALLOTTAGGIO COMUNALI UDINE 2023. AFFLUENZA IERI AL 36%

Urne aperte questa mattina per il secondo e ultimo giorno utile per il ballottaggio Elezioni Comunali Udine 2023, l’ultima sfida rimasta nella tornata di Amministrative in Friuli Venezia Giulia: fiato sospeso al Palazzo D’Aronco per capire se l’effetto lungo della vittoria di Fedriga alle Regionali riuscirà a contenere l’exploit del Centrosinistra di Alberto Felice De Toni, candidato sindaco sfidante al ballottaggio contro il sindaco uscente Pietro Fontanini (Centrodestra unito). Si vota oggi lunedì 17 aprile dalle ore 7 alle 15, con lo spoglio in diretta con tutti i risultati che comincerà subito dopo la chiusura delle urne: nella prima giornata di votazioni ieri l’affluenza è stata nettamente in calo rispetto alle Elezioni Comunali di due settimane fa, con la presenza ieri del 36% degli aventi diritto di voto (29.095 votanti su 80.650 elettori) rispetto al 43% raggiunto nelle 98 sezioni di Udine alla stessa ora di due settimane fa.

Capire come si vota al ballottaggio per le Elezioni Comunali Udine 2023 è operazione invece più semplice rispetto al primo turno: ai seggi si trova una sola scheda di colore arancione con i due nomi dei candidati sindaco Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni, assieme ai simboli delle liste che li sostengono. Si vota tracciando un segno sul rettangolo del candidato sindaco: diventa sindaco il candidato più votato qualunque sia stata l’affluenza alle urne. Non sono previsti in questo ballottaggio i voti di lista in quanto per definire seggi ed eletti in Consiglio Comunale Udine varranno i risultati del primo turno, con la governabilità garantita al candidato sindaco vincente grazie al premio di maggioranza previsto dal sistema elettorale delle Elezioni Comunali.

SCHEDA ELETTORALE BALLOTTAGGIO UDINE 2023: LISTE PER FONTANINI E DE TONI,

Rapido ripasso della situazione che gli elettori di Udine che ancora volessero esprimere il proprio voto si troveranno davanti ai seggi per il ballottaggio Elezioni Comunali 2023: ecco dunque quali liste si trovano ufficialmente sulla scheda elettorale che verrà distribuita agli aventi diritto.

– Pietro Fontanini, Centrodestra: liste su scheda restano Fedriga per Fontanini”, Lega, Fontanini sindaco, Udc, FdI, Forza Italia.

– Alberto Felice De Toni, Centrosinistra: liste sono Pd, Terzo Polo (Azione-Italia Viva), De Toni Sindaco, Alleanza Verdi-Sinistra. L’accordo con M5s e Marchiol è stato trovato ma l’apparentamento resta “informale” e senza simbolo su scheda elettorale

Eletti Fdi Udine, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

ELEZIONI COMUNALI UDINE 2023, IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE (A SECONDA DEL VINCITORE)

Non essendoci apparentamenti ufficiali in questo ballottaggio per le Elezioni Comunali a Udine – al netto della possibilità concreta che il M5s, qualora vincesse De Toni, possa in qualche modo rientrare con qualche posto in maggioranza – la proiezione del nuovo Consiglio Comunale di Udine con tutti gli eletti è già di fatto completa con i risultati del primo turno di due settimane fa. Non resta che capire quale sindaco sarà eletto nel pomeriggio di oggi con i risultati in diretta dai seggi udinesi e, in base al premio di maggioranza, si confermerà una delle due ipotesi di consiglieri eletti già calcolate alla vigilia del ballottaggio.

Se vince Pietro Fontanini sindaco

Maggioranza

– FdI 7 seggi: Luca Onorio Vidoni,Giovanni Govetto, Gianni Croatto, Antonio Pittioni, Ester Soramel, Thomas Vesnaver, Paolo Vencato

– Identità Civica 5: Loris Michelini, Michele Zanolla, Antonio Falcone, Gianfranco Della Negra, Chiara Mattelig

– Lega 5: Andrea Cunta, Alessandro Ciani, Francesca Laudicina, Maurizio Franz, Giulia Ferramosca Agostinelli

– Forza Italia 2: Giovanni Barillari, Fabrizio Cigolot

– Lista Fontanini 5: Giulia Manzan, Raffaella Palmisciano, Roberto Petri, Michele Dri

– Udc 1: Mirko Bortolin

Opposizione

– Pd 6: Alessandro Venanzi, Eleonora Meloni, Stefano Gasparin, Anna Paola Peratoner, Carlo Giacomello, Rosi Toffano.

– Lista De Toni 4: Federico Angelo Pirone, Rita Nassimbeni, Paolo Ermano, Lorenzo Patti

– Azione-Italia Viva 1: Andrea Zini

– Con Ivano Marchiol: Spazio Udine (Chiara Dazzan, Antonella Fiore); M5s (Domenico Liano)

– Con Stefano Salmé: Liberi elettori-Io Amo Udine (Salvatore Galioto)

Se vince Alberto Felice De Toni sindaco

Maggioranza

– Pd 12 seggi: Alessandro Venanzi, Eleonora Meloni, Stefano Gasparin, Anna Paola Peratoner, Carlo Giacomello, Rosi Toffano, Iacopo Cainero, Matteo Mansi, Giancarlo Ballotta, Margherita Susanna, Emma Ferrari, Chiara Gallo

– Lista De Toni 8: Federico Angelo Pirone, Rita Nassimbeni, Paolo Ermano, Lorenzo Patti, Alessandro Vigna, Gea Arcella, Stefania Garlatti-Costa, Antonella Eloisa Gatta

– Azione-Italia Viva 2: Andrea Zini, Pierenrico Scalettaris

– Alleanza Verdi-Sinistra 2: Arianna Facchini, Andrea Di Lenardo

Opposizione

– FdI 4: Luca Onorio Vidoni, Giovanni Govetto, Gianni Croatto, Antonio Pittioni

– Identità Civica 3: Loris Michelini, Michele Zanolla, Antonio Falcone

– Lega 3: Andrea Cunta, Alessandro Ciani, Francesca Laudicina

– Lista Fontanini 2: Giulia Manzan, Raffaella Palmisciano

– Forza Italia 1: Giovanni Barillari

– Con Ivano Marchiol: Spazio Udine-Ivano Marchiol Sindaco (Chiara Dazzan); M5s (Domenico Liano)

