Risultati Ballottaggio Verona, diretta Elezioni Comunali 2022/ Affluenza e seggi: Tommasi vs Sboarina

RISULTATI BALLOTTAGGIO VERONA, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2022: AFFLUENZA E COME SI VOTA

Urne aperte anche a Verona per il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2022: si vota dalle ore 7 fino alle 23 quando poi i primi risultati – con il conseguente inizio dello spoglio – daranno il nome del nuovo sindaco che guiderà il Consiglio Comunale nei prossimi 5 anni.

Dopo i risultati del primo turno (12 giugno scorso) sono Federico Sboarina – sindaco uscente in quota Centrodestra – e Damiano Tommasi – ex campione della Roma e candidato del Centrosinistra – a sfidarsi fino all’ultimo voto partendo dal leggero vantaggio dell’ex presidente dell’Assocalciatori 14 giorni fa: Tommasi prese il 39,77% con ben 42.971 voti al primo turno, assicurandosi il ballottaggio contro il sindaco uscente Sboarina, 32,71% (35.337 preferenze). Seggi aperti fino alle 23 – capire come si vota è alquanto semplice, basta una X su un candidato sindaco o su una lista in suo sostegno, non è permesso alcun voto disgiunto, valgono le preferenze del primo turno – mentre a sostenere i candidati sono le rispettive liste: Lista Tommasi Sindaco (15,96% al primo turno), Pd (13,07%), TraGuarDi (5,54%), In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista (2,54%), Europa Verde-Demos Democrazia Solidale-Volt (1,26%), Azione-Calenda con +Europa (1,05%) per Tommasi sindaco. FdI (11,94%), Sboarina Sindaco (7,32%), Lega (6,6%), Coraggio Italia (5,24%), Verona al Centro (1,24%), Noi con l’Italia (1,1%) per Sboarina sindaco. Durante la giornata saranno resi noti alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 i dati sull’affluenza alle urne: dopo le ore 23 invece non sono attesi exit poll, semmai i principali istituti demoscopici faranno pervenire i primi dati reali con proiezioni e spoglio in tempo reale.

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2022: SBOARINA VS TOMMASI, CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO DI VERONA?

Dopo un lungo testa a testa sfociato anche nei risultati del primo turno, il Centrodestra in quota Lega-FdI-Toti-Lupi ha ottenuto il ballottaggio alle elezioni Comunali 2022 di Verona, contro il Centrosinistra e soprattutto superando la rivalità dell’ex sindaco (ed ex leghista) Flavio Tosi con Forza Italia (23,87% complessivo al primo turno e battuto di 10mila voti dal sindaco uscente).

Si pensava fin da subito ad un complesso ma comunque fattibile apparentamento per il ballottaggio delle Comunali 2022 di Verona e così però non è stato: «Accetteremo solo apparentamenti ufficiali, cioè che consentano ai nostri esponenti di Fi di sedere in consiglio comunale», aveva detto Tosi poche ore prima della presentazione delle liste per il secondo turno. Sboarina non ha voluto sentire ragioni, replicando: «Sono aperto agli azzurri, ma dico no a tecnicismi», aggiungendo «Ho letto da qualche parte che io ‘avrei chiuso’. Io non ho non ho chiuso a nessuno. Io ho parlato dei tecnicismi e dell’apparentamento e in parallelo è che io ho aperto. Cioè io ho aperto ad un accordo che sia un accordo programmatico perché i tecnicismi non vengono e non verrebbero capiti dai cittadini veronesi. Quindi il messaggio, dal mio punto di vista, è un messaggio positivo: con Forza Italia, sulla base di un accordo programmatico è un’apertura che io ho già dichiarato all’inizio». Tradotto, saranno gli elettori al ballottaggio oggi a decidere da che parte stare: se con il Centrosinistra di Tommasi o con il Centrodestra, non proprio compatto, di Sboarina. Salvini e Meloni hanno cercato in ogni modo di far congiungere i voti in un secondo turno in teoria vincente qualora si replicassero i voti del primo turno: di contro, il candidato Dem nel lanciare l’ultimo appello al voto ha spiegato «non facciamo campagna contro qualcuno, vogliamo solo girare pagina».

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022 BALLOTTAGGIO VERONA: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E I SEGGI

Dopo le ore 23 cominceranno i primi scrutini in diretta per scoprire i risultati del ballottaggio e chi sarà il nuovo sindaco di Verona: in attesa dunque dei risultati al ballottaggio per le Elezioni Comunali 2022 definitivi, ecco qui sotto la doppia ipotesi su come sarà la composizione di maggioranza e opposizione nel prossimo Consiglio Comunale, in base ai voti di preferenza tra i candidati consiglieri più votati al primo turno (salvo riconteggi, rinunce, sostituzioni in quanto nominati poi assessori).

Consiglio Comunale Verona con Tommasi Sindaco

Maggioranza 22 seggi

– 10 Lista Tommasi: Veronica Atitsogbe, Jacopo Buffolo, Italo Sandrini, Lorenzo Didonè, Paola Poli, Claudio Bassi, Giuseppe Rea, Giacomo Piva, Chiara Stella, Annamaria Molino

– 8 Pd: Federico Benini, Elisa La Paglia, Alessia Rotta, Elisa Dalle Pezze, Carla Agnoli, Stefano Vallani, Michele Bresaola, Carlo Beghini

– 2 Traguardi: Tommaso Ferrari, Beatrice Verzè

– 1 Europa Verde: Fabrizio Pigozzi

– 1 Sinistra Ecologista: Michele Bertucco

– 1 il sindaco Tommasi

Opposizione 10 seggi

– 4 FdI: Marco Padovani, Daniele Polato, Massimo Mariotti, Maddalena Morgante

– 2 Sboarina Sindaco: Carla Padovani, Rosario Russo

– 1 Coraggio Italia: Paolo Rossi

– 1 Lega: Nicolò Zavarise

– 1 candidato Sboarina

– 3 Lista Tosi: Luigi Pisa, Antonio Lella, Barbara Tosi

– 1 Forza Italia: Alberto Bozza

– 1 candidato Tosi

Consiglio Comunale Verona con Sboarina Sindaco:

Maggioranza: 22 seggi

– 8 FdI: Marco Padovani, Daniele Polato, Massimo Mariotti, Maddalena Morgante, Maria Fiore Adami, Leonardo Ferrari, Maria Cristina Sandrin, Andrea Papadia

– 5 Sboarina Sindaco: Carla Padovani, Rosario Russo, Alessandro Montagna, Paolo Danieli, Fernando Dikson Rodney Mahamalage

– 4 Lega: Nicolò Zavarise, Ilaria Segala, Luca Zanotto, Filippo Rando

– 4 Coraggio Italia: Paolo Rossi, Edoardo Lana, Anna Leso, Daniele Perbellini

– 1 il sindaco Sboarina

Opposizione: 10 seggi

– 4 Lista Tommasi: Veronica Atitsogbe, Jacopo Buffolo, Italo Sandrini, Lorenzo Didonè

– 4 Pd: Federico Benini, Elisa La Paglia, Alessia Rotta, Elisa Dalle Pezze

– 1 Traguardi: Tommaso Ferrari

– 1 candidato Damiano Tommasi

– 2 Lista Tosi: Luigi Pisa, Antonio Lella

– 1 Forza Italia: Alberto Bozza

– 1 candidato Flavio Tosi











