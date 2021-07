Risultati basket maschile/ Diretta live score Olimpiadi 2020 Tokyo: subito l’Italia!

RISULTATI BASKET MASCHILE OLIMPIADI 2020 TOKYO

Ore 3:00 della mattina italiana di domenica 25 luglio: scatta ufficialmente l’appuntamento con i risultati di basket maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo, e possiamo essere soddisfatti perché la prima giornata ci presenta subito l’impegno dell’Italia, che torna a frequentare l’atmosfera dei cinque cerchi dopo 17 anni, edizione in cui vinse un incredibile argento. La presenza degli azzurri sarà naturalmente il faro su questa competizione – per quanto ci riguarda – ma ovviamente il torneo di pallacanestro ha altri motivi di interesse: la presenza degli Usa che hanno portato ancora gli NBA, anche se non tutti i migliori del lotto, e hanno già perso due partite nel corso della preparazione.

Poi l’Argentina che ai Mondiali è riuscita a tornare in finale, e ancora la Spagna che aveva spezzato il grande sogno della Seleccion; via via tutte le altre, dalla temibilissima Australia all’intrigante Canada passando per una Nigeria che può essere outsider, già oggi i risultati di basket maschile alle Olimpiadi 2020 ci presenteranno match interessantissimi. Vediamoli: Iran Repubblica Ceca e Francia Usa nel gruppo A, Germania Italia e Australia Nigeria nel gruppo B, il gruppo C sarà in campo domani per la sua prima giornata e dunque bisognerà aspettare.

RISULTATI BASKET MASCHILE OLIMPIADI 2020 TOKYO: IL CONTESTO

I risultati di basket maschile alle Olimpiadi 2020 Tokyo sono dunque in arrivo: almeno i primi, perché questo torneo durerà parecchio e giustamente. Gli Stati Uniti come detto sono arrivati qui con tanti dubbi circa il roster, defezioni dell’ultimo minuto e le sconfitte maturate contro Nigeria e Australia sul cammino verso Tokyo, che hanno instillato ancora più punti di domanda. La presenza di Gregg Popovich chiaramente non è sinonimo di vittoria, perché le avversarie non mancano a cominciare da una Francia che sarà sfidata oggi, e che ha tanto talento diffuso nel suo roster potendo contare su tanta esperienza NBA. Noi a questo proposito abbiamo aggiunto Danilo Gallinari rispetto al Preolimpico, contiamo anche su un ottimo Nico Mannion ma già superare il girone non sarà semplice, soprattutto farlo con il terzo posto (si qualificano le migliori due) farebbe incrociare una prima nel girone e questo ovviamente diminuirebbe le chance di arrivare in zona medaglia. Intanto aspettiamo che si giochi, poi staremo a vedere cosa succederà potendo iniziare a tirare le somme…

GRUPPO A

Ore 03:00 Iran Repubblica Ceca

Ore 14:00 Francia Usa

GRUPPO B

Ore 06:40 Germania Italia

Ore 10:20 Australia Nigeria



