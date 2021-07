Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: c’è la Spagna (lunedì 26 luglio)

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 scattano, nella giornata di lunedì 26 luglio, alle ore 3:00 della mattina italiana: sarà Corea del Sud Spagna femminile a inaugurare il torneo a cinque cerchi per oggi, ma gioca anche la Roja maschile (ore 14:00 contro i padroni di casa del Giappone) che si presenta ai Giochi da campione del Mondo in carica e con tutti i veterani a disposizione, idealmente per un ultimo giro di giostra che possa consegnare la gloria e mettere fine a un ciclo che, comunque vada qui in queste settimane, è stato favoloso e segnato da straordinari campioni e risultati di primissimo livello, a ogni latitudine.

Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c'è Fabio Basile

Certo la presenza degli Usa rende tutto più complesso, ma la nazionale statunitense non è sicuramente il Dream Team cui eravamo abituati negli anni passati; ecco perché anche l’Argentina, che sarà in campo alle ore 6:40 contro la Slovenia, avrà una grande occasione per replicare quel clamoroso oro timbrato nel 2004, e che noi ci ricordiamo molto bene. Serbia Canada femminile (ore 10:20) ci presenta la nazionale che ha vinto gli Europei pochissimo tempo fa, poi avremo anche gli impegni del basket 3×3 maschile e femminile, dunque vediamo subito un quadro completo sui risultati di basket alle Olimpiadi 2020 Tokyo.

Risultati Tiro Arco-Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Bacosi per l'oro

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: ANCHE L’ITALIA IN CAMPO

I risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 includono per questo lunedì anche l’Italia: è la nazionale femminile di basket 3×3 che oggi sarà impegnata contro il Giappone (ore 7:25) e poi contro gli Usa (ore 10:55) nel consueto doppio appuntamento che è la costante di questa disciplina. Un inedito assoluto alle Olimpiadi, nella quale le nostre ragazze possono sicuramente dire la loro e arrivare in zona medaglia; certo la giornata di oggi sarà particolarmente complessa, perché dopo le padrone di casa dovranno vedersela contro gli Usa che sono presumibilmente i grandi favoriti per vincere la medaglia d’oro. Tornando al basket vero e proprio, c’è grande attesa per l’esordio delle due nazionali spagnole: agli Europei donne la Roja non è riuscita a confermarsi lasciando appunto il titolo alla Serbia, che ha tutte le componenti giuste per volare almeno in finale anche alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Staremo a vedere, perché in un contesto come questo sappiamo bene che le sorprese sono sempre dietro l’angolo: naturalmente ci sono squadre che sono più favorite di altre e certi risultati di basket oggi potrebbero confermare i rapporti di forza, come sempre il campo sarà il giudice supremo per quanto riguarda le sfide che ci apprestiamo a vivere…

LEGGI ANCHE:

Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ancora Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA