Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: c’è un big-match

RISULTATI BASKET: SI INIZIA CON CANADA SPAGNA

I risultati del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno emozioni dalla Saitama Super Arena anche oggi, domenica 1 agosto 2021, perché il completamento della fase a gironi è sempre più vicina. Lo sappiamo bene, dato che ad esempio l’Italia ha già giocato la sua terza partita ieri contro la Nigeria: in campo maschile resta un solo girone da completare, mentre nel torneo femminile c’è ancora da giocare per intero la terza giornata dei gironi, fra oggi e domani. Diamo allora la precedenza proprio alle donne per i risultati basket delle Olimpiadi Tokyo 2020: in campo nelle prossime ore scenderà il girone A, che proporrà innanzitutto Canada Spagna alle ore 3.00 italiane e infine Corea del Sud Serbia alle ore 14.00. La classifica di questo raggruppamento ci dice che finora la Spagna ha vinto due partite su due, mentre per Canada e Serbia ci sono una vittoria e una sconfitta ed infine la Corea del Sud è ancora ferma a zero. Ricordiamo che passano le prime due e poi ci sarà anche il ripescaggio di ben due terze su tre, ma evidentemente per questo ultimo verdetto sarà necessario aspettare domani, quando si giocheranno le ultime sfide della fase a gironi per il basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

I risultati basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione però naturalmente anche per il torneo maschile, anzi a questo proposito dobbiamo annotare che nelle prossime ore ci sarà anche un vero e proprio big-match presso la Saitama Super Arena. Resta da completare per gli uomini solo il girone C, che proporrà alle ore 6.40 Argentina Giappone e poi alle ore 10.20 Spagna Slovenia. La situazione è abbastanza chiara: le due squadre europee hanno vinto finora due partite a testa e di conseguenza sono già certe della qualificazione per i quarti di finale, ma il primato è comunque un obiettivo importante in ottica tabellone della fase ad eliminazione diretta, dunque Gasol e Doncic – tanto per citare le due stelle più celebri in un vero e proprio duello generazionale – vorranno trascinare Spagna e Slovenia anche alla terza vittoria su tre. Situazione opposta invece per Argentina e Giappone: entrambe sono ancora a zero, chi perde sarà fuori definitivamente, chi vince invece potrebbe essere ripescato. I sudamericani dell’eterno Scola sono certamente favoriti contro i padroni di casa: andrà davvero così?

