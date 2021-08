Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia Francia, quarti di finale

RISULTATI BASKET: OGGI LA SUPER SFIDA ITALIA FRANCIA!

I risultati del basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno le grandi emozioni dei quarti di finale dalla Saitama Super Arena oggi, martedì 3 agosto 2021, giorno nel quale inizia la fase ad eliminazione diretta nel torneo di basket maschile. L’attesa è grande, anche perché per i risultati basket delle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà protagonista anche l’Italia: parliamo allora immediatamente di quello che succederà alle ore 10.20 italiane a Saitama, dove è in programma la grande sfida Italia Francia. Gli azzurri del c.t. Meo Sacchetti sono arrivati fino a qui con il secondo posto nel loro girone, maturato grazie ai successi contro la Germania nella prima giornata del gruppo e poi anche contro la Nigeria. Continua dunque la magica avventura dell’Italbasket, cominciata a Belgrado quando abbiamo conquistato la qualificazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 nel basket maschile ai danni della super-favorita e padrona di casa Serbia. Ora però l’ostacolo è durissimo: la Francia nel girone ha battuto e preceduto in classifica anche Team Usa. I transalpini sono favoriti, ma l’Italia ci sta abituando molto bene: arriverà l’impresa?

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

I risultati basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione però naturalmente anche per le altre tre partite in programma dei quarti di finale per il torneo maschile, giunto ormai nella sua fase davvero decisiva. Si comincerà dunque già quando in Italia saranno appena le 3.00 di notte, orario fissato per la palla a due di Slovenia Germania, con gli sloveni di Luka Doncic favoriti su una Germania che finora non ha brillato e dovrà cercare l’impresa. Una sfida potenzialmente stellare è invece quella che andrà in scena alle ore 6.40 nostrane: Spagna Stati Uniti, potrebbero bastare i nomi e chissà se gli iberici riusciranno a mettere il Team Usa fuori dalla lotta per le medaglie, notizia sempre clamorosa per il basket alle Olimpiadi. La partita numero 3 della giornata sarà naturalmente la “nostra” Italia Francia, infine ci sarà alle ore 14.00 Australia Argentina, che sulla carta potrebbe vedere titolari i “canguri”, ma guai a dare per morti prima del tempo Luis Scola e compagni. Ne vedremo delle belle: chi vince è in semifinale, chi perde va a casa.

