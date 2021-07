RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA NEL 3X3

I risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, per la giornata di martedì 27 luglio, scattano alle 3:00 della nostra notte: Giappone Francia è una partita molto attesa nel torneo femminile, l’unico che nella pallacanestro “tradizionale” ci terrà compagnia oggi. Sono due i motivi di attrazione, ovviamente parlando di quelli più importanti: l’esordio degli Usa in questa competizione e poi la nostra nazionale di basket 3×3 femminile, che affronta il Comitato Olimpico Russo (ore 10:25, sempre di casa nostra) e potrebbe qualificarsi per il prossimo turno.

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

I maschi invece riposano: dovremo aspettare per sapere se gli Stati Uniti si riscatteranno immediatamente, dopo aver perso – ancora – contro la Francia e per rivedere all’opera il sempre più fantascientifico Luka Doncic, che vuole trascinare la Slovenia sul podio. Per i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 dunque si inizierà a giocare tra poco, noi proveremo a tenervi aggiornati con i principali esiti delle partite ma ora ci dobbiamo addentrare ancor più nella giornata di martedì 27 luglio.

Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: tanta Italia

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Dunque basket 3×3 donne protagonista nei risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, almeno per quanto ci riguarda: lunedì l’Italia ha perso sia contro il Giappone che contro gli Usa, erano due partite difficili già sulla carta e il campo ha purtroppo confermato le aspettative. Tuttavia, la formula del torneo prevede che anche le squadre classificate dal terzo al sesto posto proseguono la loro corsa, giocando un playoff per arrivare alla semifinale (che invece disputano direttamente le prime due): avendo battuto Mongolia e soprattutto Romania, da questo punto di vista l’Italia non è messa affatto male e dunque può andare avanti alle Olimpiadi, pur se poi la strada sarà inevitabilmente più complicata.

Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Pellegrini, Paltrinieri, Giorgi oggi 27 luglio

Nel basket femminile invece gli Usa scendono in campo con l’intento di vincere la settima medaglia d’oro consecutiva: francamente non si vede un’avversaria in grado di fermarli e dunque le donne potebbero eventualmente riscattare un flop maschile, interessante anche la prima della Francia che, ancora una volta come una sorta di maledizione, è riuscita a perdere la finale degli Europei e alle Olimpiadi 2020 Tokyo va a caccia del podio, sapendo di avere le carte in regola per andare a prenderselo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA