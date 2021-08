Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: oggi i quarti femminili!

Riflettori puntati sui risultati del basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, mercoledì 4 agosto 2021 daremo il via ai quarti di finale del tabellone femminile e davvero non vediamo l’ora di far parlare il campo, al solito ultimo giudice. Ovviamente oggi la posta in gioco e alta e le protagoniste chiamate in causa sono tutte di ottimo livello: chi dunque riuscire ad agguantare il pass per la semifinale? Difficile dirlo anche se sulla carta il favore del pronostico per una medaglia importante nel basket femminile sono certo gli Stati Uniti, campionesse olimpiche in carica: attenzione però anche alla Spagna, che ha fin qui condotto un ottimo percorso e all’Australia, pure oggi in campo per i quarti di finale.

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA

Impazienti di dare la parola al campo, vediamo ora quali saranno gli incroci che ci allieteranno oggi per i risultati del basket femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al solito, complici le 7 ore di fuso tra Italia e Giappone, si comincerà molto presto: alle ore 3.00 sarà primo palla a due tra Cina e Serbia, con le slave pronte all’impresa in qualità di campionesse europee in carica. Solo alle ore 6.40 sarà poi big match sta Australia e Usa, uno scontro diretto che vale praticamente una finale per la medaglia più preziosa: attenderemo invece le ore 10.20 per ammirare la sfida tra Giappone e Belgio, con le padrone di case pronte per l’exploit. A chiudere il quadro dei risultati per il basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il big match europeo tra Spagna e Francia, dall’esito affatto scontato.

RISULTATI BASKET

03:00 Cina-Serbia

06:40 Australia-USA

10:20 Giappone-Belgio

14:00 Spagna-Francia

