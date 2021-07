Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, spicca Spagna Argentina!

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI SPAGNA ARGENTINA!

Sono almeno due le partite che per i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella giornata di giovedì 29 luglio, bisogna segnare sul calendario: alle ore 10:20 (il fuso indicato è sempre italiano) il torneo femminile ospita Spagna Serbia, alle ore 14:00 invece avremo Spagna Argentina nella competizione maschile. Due volte la Roja, che con le due nazionali ha fatto da punto di riferimento negli ultimi anni: quella maschile cerca un ultimo giro di giostra con i suoi veterani e all’esordio ha avuto la meglio sul Giappone, sa di poter correre per un’altra medaglia ma anche che non sarà semplice.

La Spagna femminile invece ha dominato gli Europei nelle ultime edizioni, anche se in quella di poche settimane fa si è dovuta piegare: il titolo lo ha vinto proprio la Serbia, che adesso spera in un risultato positivo anche a livello olimpico. Le altre due partite per i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono Canada Corea del Sud donne, alle ore 3:00, e Slovenia Giappone che inizierà alle ore 6:40: vedremo dunque cosa ci racconterà il campo per questa intensa giornata dei due tornei…

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Spagna dunque protagonista nei risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020: nel torneo femminile la Roja ha battuto la Corea all’esordio ed è stato un successo di misura, 4 punti di margine che sono gli stessi che la Serbia ha inflitto al Canada. Inizio a rilento per le due big nel gruppo A, ma del resto in questo torneo alcune nazionali devono ancora prendere le misure; le avversarie più quotate per la medaglia d’oro sono gli Stati Uniti (sostanzialmente imbattibili, ma vedremo), la Cina (+42 a Portorico nella prima partita) e il Belgio, che è stato semifinalista agli Europei. Nel torneo maschile invece torna in campo Luka Doncic: lo sloveno, con i suoi 48 punti contro l’Argentina, è andato a -7 dalla prestazione olimpica migliore di sempre (Oscar Schmidt con il Brasile) chiedendo lui stesso di andare in panchina a riposarsi negli ultimi minuti, in modo da far entrare in ritmo i compagni di nazionale. Con un Doncic così la Slovenia, grazie a lui già campione d’Europa a sorpresa quattro anni fa, ha sicuramente tutto per giocarsi qualcosa di grosso: vedremo allora quali saranno i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 per la giornata di oggi, poi inizieremo magari a tirare le somme…

