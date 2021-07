Risultati basket/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, tornano l’Italia e gli Usa

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: TORNA L’ITALIA!

Tornano a farci compagnia i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020: parliamo di basket maschile, perché mercoledì 28 luglio alle ore 3:00 della nostra notte scatta Nigeria Germania e sarà già una partita da seguire con grande interesse, visto che si tratta del girone in cui è presente anche la nostra nazionale. A tale proposito, Italia Australia è già segnata con circoletto rosso sul programma: alle ore 10:20 gli azzurri saranno in campo per sfidare gli oceanici, semifinalisti olimpici e mondiali e tra i principali candidati a una medaglia – che potrebbe anche essere d’oro.

Simona Quadarella, Diretta Finale 1500 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude 5a, italiana in crisi nera!

A completare il programma avremo poi Usa Iran (ore 6:40) e Repubblica Ceca Francia (ore 14:00), infine dalle ore 10:00 le semifinali e le finali del torneo femminile di basket 3×3 nel quale purtroppo l’Italia è stata eliminata ai quarti. Vedremo quindi quello che succederà, aspettando che per i risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 si torni a giocare possiamo fare un sunto delle partite che ci attendono, e capire come potrebbero andare le cose nella giornata di mercoledì…

FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA FINALE 200m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizione

RISULTATI BASKET OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

I risultati di basket alle Olimpiadi Tokyo 2020 riguardano oggi anche l’Italia, ma degli azzurri parliamo in separata sede; sotto i riflettori finiscono allora gli Stati Uniti, sconfitti dalla Francia all’esordio come era già accaduto ai Mondiali. Gli Usa non perdevano alle Olimpiadi dal 2004, si sono presentati qui con tre ori consecutivi ma non sono più lo squadrone di Kobe Bryant, LeBron James e Dwyane Wade: si dice che lo spogliatoio sia già nervoso per certi schemi offensivi di Gregg Popovich, quel che è certo è che oggi la partita contro l’Iran dovrebbe essere una sorta di passeggiata e potrebbe servire a ritrovare qualche sicurezza in più. La Francia invece vorrà confermarsi contro una Repubblica Ceca che ha talento nel suo roster e proverà a fare il colpo grosso; da rivedere la Nigeria che nella preparazione alle Olimpiadi Tokyo 2020 ha battuto gli Stati Uniti, così come la Germania che all’esordio ci ha dato parecchio filo da torcere, prima di incepparsi sul più bello. Saranno tante le emozioni da vivere nella giornata dedicata ai risultati di basket per le Olimpiadi Tokyo 2020, sperando che anche l’Italia possa festeggiare la seconda vittoria aspettiamo che finalmente si giochi…

LEGGI ANCHE:

Irma Testa-Caroline Veyre, quarti boxe pesi piuma/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta e risultato

© RIPRODUZIONE RISERVATA