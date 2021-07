Risultati Beach volley e Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live, c’è Lupo-Nicolai!

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY, OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI AZZURRI DI BLENGINI

Sono riflettori puntati sui risultati del Volley e del Beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, anche oggi, venerdi 30 luglio 2021. Si torna dunque su taraflex e la sabbia nipponica, per quelle che sono sfida bollenti, che pure ci faranno compagnia molto presto. Da calendario ufficiale vediamo infatti che per il volley maschile oggi il primo incontro è previsto già alle ore 2.00 per quarto turno della fase e gironi: si comincerà con l’incontro tra Canada e Venezuela, mentre solo alle ore 4.05 sarà spazio per il big match tra Brasile e Stati Uniti, praticamente una finale olimpica. Proseguendo nel programma per il volley maschile, vediamo che poi oggi alle ore 7.20 sarà la volta di Giappone-Polonia, mentre solo alle ore 9.25 si accenderà Argentina-Tunisia, sfida dal pronostico affatto scontato: appuntamento poi alle ore 12.40 italiane per l’incontro tra Italia e Iran, con gli azzurri a caccia del terzo successo di questa fase a gironi, contro un rivale imprevedibile (che ha pure punito i campioni del mondo polacchi). A completare il programma per il volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 la sfida tra la selezione russa e la Francia alle ore 14.45 con i transalpini pronti a fare l’impresa.

RISULTATI BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: AZZURRI OGGI PROTAGONISTI

In questo venerdi pure saranno riflettori puntati anche sui risultati del Beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove nel tabellone per il terzo turno ben figureranno anche gli azzurri. Calendario alla mano vediamo che Rossi e Carambula saranno in campo già alle ore 3.00 per la sfida tra Heidrich-Gerson, ultima occasione per loro di accedere al tabellone finale con il biglietto di Lucky loser. Solo dalle ore 9.00 del mattino invece saranno protagonisti i vice campioni olimpici Nicolai e Lupo, pronti a sfidare Kantor-Pintor, nell’ultima sfida per la fase a giorni (con gli azzurri già a quota due successi e a un passo dalla qualificazione al tabellone finale). Presenti oggi anche Menegatti e Orsi Toth per il tabellone femminile del Beach volley: le azzurre saranno in campo alle ore 13.00 contro la coppia cubana Lidy-Leila, in una sfida che si annuncia decisiva, visto che in palio vi è l’ultimo biglietto per accedere alla fase finale del torneo.

