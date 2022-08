Risultati Bundesliga, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata (20-21 agosto)

RISULTATI BUNDESLIGA: IL BAYERN A BOCHUM

Eccoci pronti a un’altra intensa giornata dedicata ai risultati di Bundesliga: il campionato tedesco è arrivato alla sua terza giornata, che come di consueto ha preso il via con l’anticipo del venerdì (in questo caso Borussia Monchengladbach Hertha Berlino) e prosegue spalmata su due giorni. Sabato 20 agosto le danze si aprono alle ore 15:30, avremo in questa fascia oraria Borussia Dortmund Werder Brema, Bayer Leverkusen Hoffenheim, Wolfsburg Schalke 04, Augsburg Mainz e Stoccarda Friburgo. Alle ore 18:30 il posticipo sarà l’intrigante Union Berlino Lipsia, mentre domenica si partirà alle ore 15:30 con Eintracht Colonia per chiudere alle 17:30 con Bochum Bayern.

Quando si parla di Bundesliga bisogna naturalmente dire che i bavaresi sono clamorosamente favoriti, a prescindere: troppo ampio il divario tra la corazzata Bayern e il resto del gruppo, anche se certamente qualcuna nel corso degli anni è riuscita a mettersi davanti. Adesso la formazione di Julian Nagelsmann punta quello che sarebbe un clamoroso undicesimo Meisterschale consecutivo, un dominio che si estende dal 2012 e cioè da quando Jurgen Klopp si è preso due titoli in fila con il Borussia Dortmund. Vedremo quello che succederà, per il momento comunque concentriamoci sui risultati di Bundesliga andando alla scoperta delle partite della terza giornata.

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati di Bundesliga la situazione che ci si presenta prima della terza giornata ci dice di due squadre al comando: Bayern Monaco e Borussia Dortmund, dunque senza particolari sorprese, hanno entrambe vinto le loro due partite e stanno già provando la fuga giusta, anche se i gialloneri dopo aver perso Erling Haaland hanno vissuto la tegola Sébastien Haller, acquistato per sostituire il norvegese e fermato da un tumore.

Il Bayern ha già inserito il pilota automatico, troppo più forte anche per le rotazioni che può operare in corso d’opera; sarà interessante scoprire quello che succederà quando inizierà la Champions League, per il momento il rischio più concreto è quello che esploda lo spogliatoio (si veda il caso De Ligt) ma siamo ben lontani da questo scenario. In difficoltà invece troviamo Lipsia e Bayer Leverkusen: l’anno scorso hanno finito nella Top 4, quest’anno sono ancora senza vittorie e le aspirine hanno sempre perso in queste prime due giornate nei risultati di Bundesliga.

RISULTATI BUNDESLIGA: 3^ GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

Ore 15:30 Borussia Dortmund Werder Brema

Ore 15:30 Bayer Leverkusen Hoffenheim

Ore 15:30 Wolfsburg Schalke 04

Ore 15:30 Augsburg Mainz

Ore 15:30 Stoccarda Friburgo

Ore 18:30 Union Berlino Lipsia

DOMENICA 21 AGOSTO

Ore 15:30 Eintracht Colonia

Ore 17:30 Bochum Bayern

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern, Borussia Dortmund 6

Colonia, Borussia Monchengladbach, Union Berlino, Mainz 4

Friburgo, Hoffenheim, Augsburg 3

Werder Brema, Lipsia, Stoccarda 2

Schalke 04, Hertha Berlino, Wolfsburg, Eintracht 1

