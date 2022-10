Risultati Bundesliga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI BUNDESLIGA: DORTMUND A COLONIA!

Sabato 1 ottobre si torna a giocare per i risultati di Bundesliga, che dopo la sosta per le nazionali riguardano la 8^ giornata: il campionato tedesco vivrà oggi sei sfide, cinque delle quali alle ore 15:30 con un primo posticipo alle ore 18:30; domenica 2 ottobre sono invece previste le ultime due partite del turno, e va ricordato che Bayern Bayer Leverkusen ha rappresentato l’anticipo del venerdì sera, un classico in Germania. La grande notizia è che i bavaresi non sono al comando della classifica: sono arrivati alla sosta addirittura quinti, e reduci da quattro pareggi consecutivi che hanno aperto una mini-crisi.

Naturalmente il Bayern resta la clamorosa favorita per vincere il Meisterschale (sarebbe l’undicesimo in fila) e il passo in Champions League lo sta dimostrando, ma naturalmente adesso le avversarie hanno preso coraggio (oltre che margine) e quest’anno potrebbe arrivare l’occasione per spezzare il dominio, soprattutto per quel Borussia Dortmund che dopo l’epopea di Jurgen Klopp è sempre rimasto sulla breccia, ma senza mai riuscire a sollevare il piatto di campione di Germania. Vedremo cosa succederà con i risultati di Bundesliga per questa 8^ giornata, tra poco si comincerà a giocare…

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando meglio il turno per i risultati di Bundesliga, possiamo notare che la capolista a sorpresa è l’Union Berlino: solo pochissimi anni fa non era mai stata nel massimo campionato tedesco, oggi comanda la classifica e spera di allungare sulla concorrenza, anche se ha la complicata trasferta di Francoforte contro l’Eintracht, che dopo la vittoria dell’Europa League spera di fare bene anche in Champions. Impegno esterno anche per il Borussia Dortmund, prima inseguitrice, che va a Colonia; il Friburgo, già competitivo per la Top Four e che adesso si sta ripetendo, giocherà in casa contro il Mainz che sta facendo mediamente bene, mentre la quarta in classifica è l’Hoffenheim per il quale dovremo aspettare domenica, altra trasferta contro l’Hertha Berlino.

Nelle ultime posizioni, ovviamente stupisce trovare il Wolfsburg: per i biancoverdi un impegno da non sbagliare contro lo Stoccarda perchè sostanzialmente si tratta di uno spareggio, per quanto prematuro possa essere, per la salvezza (entrambe le squadre hanno 5 punti e stanno arrancando), mentre appare già semispacciato il Bochum, che nelle prime 7 giornate dei risultati di Bundesliga ha fatto un solo punto e oggi gioca alla Red Bull Arena contro il Lipsia, rivitalizzato dalla cura Marco Rose. Vedremo allora quello che succederà in campo…

RISULTATI BUNDESLIGA: 8^ GIORNATA

SABATO 1 OTTOBRE

ore 15:30 Lipsia Bochum

ore 15:30 Friburgo Mainz

ore 15:30 Colonia Borussia Dortmund

ore 15:30 Eintracht Union Berlino

ore 15:30 Wolfsburg Stoccarda

ore 18:30 Werder Brema Borussia Monchengladbach

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 15:30 Hertha Berlino Hoffenheim

ore 17:30 Schalke 04 Augsburg

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Union Berlino 18

Borussia Dortmund 15

Friburgo 14

Hoffenheim 13

Bayern, Borussia Monchengladbach 12

Eintracht, Mainz 11

Colonia 10

Werder Brema, Augsburg 9

Lipsia 8

Hertha Berlino, Schalke 04 6

Bayer Leverkusen, Stoccarda, Wolfsburg 5

Bochum 1











