Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 11^ giornata (22-23 ottobre)

RISULTATI BUNDESLIGA: CAPOLISTA A SORPRESA!

Sabato 22 ottobre riparte l’appuntamento con i risultati di Bundesliga: il campionato tedesco è arrivato alla sua 11^ giornata che terminerà con i due posticipi di domenica, non c’è stato il turno infrasettimanale come in Spagna e Inghilterra ma va ricordato che in Germania il Meisterschale viene assegnato sulla base di 34 giornate, dunque il fatto che siamo alla 11^ ci dice che non siamo troppo lontani dal termine del girone di andata. Si parte appunto oggi con cinque partite alle ore 15:30, tra cui Hoffenheim Bayern; alle ore 18:30 avremo il posticipo Borussia Monchengladbach Eintracht, sfida interessante di alta classifica. A proposito: la situazione che ci viene presentata nell’attesa dei risultati di Bundesliga è francamente sorprendente.

La capolista è l’Union Berlino, che ha ben 4 punti di vantaggio su un Bayern Monaco al momento costretto a inseguire; in zona Champions League troviamo poi un Friburgo che sta dominando anche in Europa League e poi la coppia Hoffenheim-Eintracht, con la squadra di Francoforte reduce dai cinque gol segnati al Bayer Leverkusen che è invece una delle squadre in crisi. Aspettiamo allora che per i risultati di Bundesliga inizi questa 11^ giornata, nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali del fine settimana in Germania.

RISULTATI BUNDELIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati di Bundesliga non si può nascondere il fatto che vedere il Bayern Monaco in una posizione di classifica che non sia la prima è sempre incredibile. L’avvio dei bavaresi, perfetto in una Champions League in cui è già arrivata la qualificazione agli ottavi, in campionato è stato balbettante: tanti pareggi, tante occasioni sprecate, certo 30 gol segnati (la seconda squadra a farne di più, l’Eintracht, è a 21) e il 5-0 al Friburgo settimana scorsa, ma anche 8 reti incassate e il 50% di partite vinte, ovvero troppo poco per una corazzata chiamata sempre e comunque a dominare.

Questo ovviamente toglie ben poco ai meriti dell’Union Berlino, una squadra che si trova con pieno merito al primo posto in classifica; da valutare anche la crescita dell’Eintracht e le possibilità di rimonta di Borussia Dortmund e Lipsia, altre due società che naturalmente ci aspettiamo possano lottare per il Meisterschale. I risultati di Bundesliga ci consegnano poi la crisi di Bayer Leverkusen e Schalke 04: Xabi Alonso ha preso il posto di Gerardo Seoane sulla panchina delle Aspirine, ha vinto 4-0 la partita di esordio ma poi dopo il ko interno in Champions League ha incassato cinque reti a Francoforte, anche per lui ci sarà tanto lavoro da fare perché al momento il rischio di una clamorosa retrocessione è concreto…

RISULTATI BUNDESLIGA: 11^ GIORNATA

SABATO 22 OTTOBRE

Ore 15:30 Borussia Dortmund Stoccarda

Ore 15:30 Bayer Leverkusen Wolfsburg

Ore 15:30 Friburgo Werder Brema

Ore 15:30 Hoffenheim Bayern

Ore 15:30 Augsburg Lipsia

Ore 18:30 Borussia Monchengladbach Eintracht

DOMENICA 23 OTTOBRE

Ore 15:30 Bochum Union Berlino

Ore 17:30 Hertha Berlino Schalke 04

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Union Berlino 23

Bayern 19

Friburgo 18

Hoffenheim, Eintracht 17

Borussia Monchengladbach, Colonia, Borussia Dortmund 16

Werder Brema, Lipsia, Mainz 15

Augsburg 13

Wolfsburg 10

Stoccarda, Hertha Berlino, Bayer Leverkusen 8

Schalke 04 6

Bochum 4











