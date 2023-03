Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 23^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: BAYERN A STOCCARDA!

I risultati di Bundesliga sono stati inaugurati dal big match Borussia Dortmund Lipsia, stuzzicante anticipo del venerdì sera; la 23^ giornata prosegue dunque sabato 4 marzo con le sue tradizionali sei partite, poi domenica 5 marzo avremo i due posticipi. Turno importante: il Bayern Monaco vuole confermarsi al comando della classifica e va a Stoccarda, sul campo di una rivale storica ma che negli ultimi anni ha perso smalto conoscendo anche la retrocessione. Incubo attuale anche in questa stagione, soprattutto dopo il ko di Gelsenkirchen contro uno Schalke 04 che a proposito si è trasformato e ora minaccia davvero di salvarsi.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 22^ giornata in Germania

Per il resto, l’Union Berlino nettamente sconfitto all’Allianz Arena vuole rimanere in scia e cerca immediato riscatto in casa, contro il Colonia; sarà poi interessante osservare il Friburgo (a Monchengladbach) che vuole confermare il quarto posto e sarà l’avversario della Juventus negli ottavi di Europa League, poi attenzione all’Eintracht che vuole risalire la corrente prima di chiudere, presumibilmente, la sua esperienza in Champions League avendo perso 2-0 in casa contro il Napoli. Questo e altro nei risultati di Bundesliga che ci terranno compagnia nella 23^ giornata…

Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della ventunesima giornata

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Bundesliga ci terranno dunque compagnia per questa 23^ giornata: il campionato tedesco quest’anno è particolarmente interessante perché il Bayern Monaco, a differenza di quanto accaduto praticamente sempre, non è mai riuscito ad andare in fuga e ha vissuto anche momenti difficili, cosa che ha permesso alle avversarie di rimanere a contatto. Avversarie che peraltro sembrerebbero già pronte a vincere il Meisterschale: di sicuro il Borussia Dortmund, ultima ad averlo fatto prima del dominio bavarese, ma anche il Lipsia è cresciuto tantissimo negli ultimi anni.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 20^ giornata in Germania

Per di più è ancora in corsa in Champions League, almeno se vogliamo considerare il pareggio casalingo contro il Manchester City. Da valutare poi alcune squadre che sono in crisi e lontane dalla qualificazione alle coppe europee: su tutte spicca chiaramente il Bayer Leverkusen, che dopo una leggera ripresa è tornato a faticare: se non altro la squadra allenata da Xabi Alonso (subentrato a Gerardo Seoane) ha pareggiato sul campo del Friburgo nell’ultima giornata, e ora alla BayArena contro l’Hertha Berlino avrà una bella occasione per risalire la corrente.

RISULTATI BUNDESLIGA: 23^ GIORNATA

SABATO 4 MARZO

Ore 15:30 Union Berlino Colonia

Ore 15:30 Mainz Hoffenheim

Ore 15:30 Borussia Monchengladbach Friburgo

Ore 15:30 Augsburg Werder Brema

Ore 18:30 Stoccarda Bayern

DOMENICA 5 MARZO

Ore 15:30 Bayer Leverkusen Hertha Berlino

Ore 17:30 Wolsfburg Eintracht

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern, Borussia Dortmund 46

Union Berlino 43

Lipsia 42

Friburgo 41

Eintracht 38

Wolfsburg 33

Mainz 32

Werder Brema 30

Borussia Monchengladbach 29

Bayer Leverkusen 28

Colonia 26

Augsburg 24

Hertha Berlino 20

Stoccarda, Hoffenheim, Bochum 19

Schalke 04 16











© RIPRODUZIONE RISERVATA