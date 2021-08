Risultati Bundesliga e classifica/ 1a giornata: il Bayern stecca, Dortmund forza 5

La Bundesliga 2021/2022 ha ufficialmente preso il via nella giornata di venerdì 13 agosto con l’anticipo fra Bayern Monaco e Borussia Mönchengladbach. Ritorna, pertanto, il tradizionale appuntamento con i risultati e la classifica del campionato tedesco, che sin dalla sua prima giornata non ha lesinato emozioni. Tra bavaresi e padroni di casa, infatti, l’incontro è terminato in parità con l’acuto del solito Robert Lewandowski a pareggiare il momentaneo 1-0 messo a referto da Pléa. Un altro 1-1 si è registrato nel match che ha visto fronteggiarsi Union Berlino e Bayer Leverkusen, con le segnature di Awoniyi e Diaby, mentre il Wolfsburg si è imposto per 1-0 sul Bochum grazie al sigillo al 22′ di Weghorst, che al 5′ ha fallito un calcio di rigore, provocato da un fallo di mano in area che ha portato all’espulsione di Tesche e costretto gli ospiti a giocare in dieci per i restanti 86 minuti.

Tutto facile, invece, per lo Stoccarda di fronte al Furth: il primo tempo termina sul 2-0, con gli acuti di Endo e Klement, poi, nella ripresa, una doppietta di Kempf e la rete di Al Ghaddioui mettono al sicuro il punteggio. Rete della bandiera al 93′ di Leweling, per il 5-1 finale.

BUNDESLIGA, 1^ GIORNATA: IL BORUSSIA DORTMUND DILAGA

Grande prestazione, poi, del Borussia Dortmund, capace di archiviare con un netto 5-2 la delicata pratica Eintracht Francoforte. Sblocca al 23′ Reus, ma quattro minuti più tardi è Passlack a regalare il pareggio agli ospiti con un’autorete. Passano cinque minuti e Thorgan Hazard firma il nuovo sorpasso giallonero, con Haaland abile al 37′ a firmare il 3-1. Al 40′ esulta ancora Reus, ma il VAR annulla il gol: sarà Reyna, al 58′, a regalare la quarta marcatura di giornata ai gialloneri. Infine, al 70′ Haaland realizza la sua personale doppietta, mentre Hauge, all’86’, rende meno pesante il passivo.

Pareggio a reti bianche tra Arminia Bielefeld e Friburgo, mentre l’Hoffenheim espugna il fortino dell’Augsburg con un perentorio 0-4: vantaggio a firma di Bruun Larsen al 37′, poi fuochi d’artificio nel finale, con le reti al 79′ di Adamyan, all’87’ di Rutter e al 95′ di Rudy. All’appello mancano ancora Mainz e RB Lipsia, in campo oggi alle 15.30, e Colonia ed Herta Berlino, che si sfideranno alle 17.30.

RISULTATI 1^ GIORNATA BUNDESLIGA

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte (5-2)

Augsburg-Hoffenheim (0-4)

Arminia Bielefeld-Friburgo (0-0)

Stoccarda-Furth (5-1)

Union Berlino-Bayer Leverkusen (1-1)

Wolfsburg-Bochum (1-0)

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (1-1)

Mainz-RB Lipsia (oggi, 15.30)

Colonia-Hertha Berlino (oggi, 17.30)

CLASSIFICA BUNDESLIGA DOPO LA 1^ GIORNATA

Stoccarda 3

Hoffenheim 3

Borussia Dortmund 3

Wolfsburg 3

Union Berlino 1

Bayern Monaco 1

Bayer Leverkusen 1

Borussia Mönchengladbach 1

Arminia Bielefeld 1

Friburgo 1

Hertha Berlino* 0

Colonia* 0

Mainz* 0

RB Lipsia* 0

Bochum 0

Eintracht Francoforte 0

Furth 0

Augsburg 0

* una partita in meno



