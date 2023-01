Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della diciassettesima giornata

I risultati Bundesliga ci attendono fra oggi e domani per dare vita alla diciassettesima giornata del massimo campionato tedesco, che dunque arriverà al termine del girone d’andata (è un campionato a 18 squadre) proprio in occasione di questo turno infrasettimanale collocato subito dopo la ripresa dell’attività, ricordando che in Germania il torneo è ripartito solamente nello scorso weekend dopo la lunghissima pausa prima per i Mondiali 2022 e poi per festività ed inverno. Uno sguardo alla classifica della Bundesliga ci dice che è al comando il “solito” Bayern Monaco con 35 punti, punto di riferimento per tutte le inseguitrici.

Dobbiamo però anche aggiungere che finora il Bayern Monaco non ha annichilito la concorrenza, di conseguenza la corsa al titolo di campioni di Germania potrebbe essere ancora aperta, anche se i bavaresi hanno cinque punti di vantaggio sul secondo posto, condiviso a quota 30 punti da Eintracht Francoforte, Union Berlino e Friburgo. Fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio ancora abbastanza prematuro con mezzo campionato ancora da vivere: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Bundesliga.

RISULTATI BUNDESLIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la diciassettesima giornata del massimo campionato tedesco e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Bundesliga in occasione del turno infrasettimanale che chiuderà il girone d’andata. Oggi, martedì 24 gennaio, si comincerà alle ore 18.30, quando ci sarà l’anticipo Schalke 04 Lipsia, seguito da ben tre partite in contemporanea alle ore 20.30, cioè Bayern Monaco Colonia, Hoffenheim Stoccarda e Hertha Berlino Wolfsburg.

Saremo a quel punto già quasi giunti alla metà del programma, tuttavia la diciassettesima giornata della Bundesliga proseguirà mercoledì 25 gennaio con altre cinque partite per i risultati Bundesliga in questo turno: alle ore 18.30 sarà la volta di Mainz Borussia Dortmund, mentre alle ore 20.30 ci attendono gli ultimi quattro incontri, cioè Augsburg Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen Bochum, Werder Brema Union Berlino e Friburgo Eintracht Francoforte.

RISULTATI BUNDESLIGA, 17^ GIORNATA

Martedì 24 gennaio

Ore 18.30

Schalke 04 Lipsia

Ore 20.30

Bayern Monaco Colonia

Hoffenheim Stoccarda

Hertha Berlino Wolfsburg

Mercoledì 25 gennaio

Ore 18.30

Mainz Borussia Dortmund

Ore 20.30

Augsburg Borussia Monchengladbach

Bayer Leverkusen Bochum

Werder Brema Union Berlino

Friburgo Eintracht Francoforte

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco 35

Union Berlino, Friburgo, Eintracht Francoforte 30

Lipsia 29

Borussia Dortmund 28

Wolfsburg 26

Borussia Mönchengladbach 22

Werder Brema, Bayer Leverkusen 21

Colonia, Mainz 20

Hoffenheim 18

Bochum 16

Stoccarda, Augsburg 15

Hertha Berlino 14

Schalke 04 9

