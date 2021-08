Risultati calcio femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, oggi le semifinali!

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI

I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, per lunedì 2 agosto, sono quelli delle semifinali: finalmente siamo arrivati alla zona medaglie e i match in programma sono ovviamente due. Si parte alle ore 10:00 con Usa Canada, alle ore 13:00 avremo poi Australia Svezia: grande spettacolo, come ricordiamo dall’inizio del torneo il titolo non sarà difeso e bissato perché la Germania non si è qualificata a questi Giochi (avrebbe dovuto farlo attraverso i Mondiali di due anni fa, che però sono stati un flop anche per l’infortunio occorso alla stella Dzsenifer Marozsan).

Così a festeggiare sarà comunque una nazionale diversa, con grande incertezza su quello che vedremo in campo. Senza perdere altro tempo possiamo allora andare a presentare i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, provando a inquadrare queste due semifinali per capire quali nazionali possano andare a giocarsi la medaglia d’oro, e quali invece correranno per il bronzo che è comunque importante.

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Dunque per i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 adesso si fa sul serio: sono rimasti in vita gli Usa, che hanno disputato un girone eliminatorio assolutamente mediocre ma sono in qualche modo riusciti a spingersi ancora una volta in zona medaglia, e ora potrebbero estendere il loro dominio confermando il titolo mondiale vinto in Francia nel 2019. Attenzione però al Canada: il derby del Nord America è sempre parecchio sentito, in più le canadesi sono ragazze che stanno vivendo un sogno, non erano troppo accreditate per le medaglie ma ci stanno arrivando. Grande crescita anche per la Svezia, che è argento olimpico in carica mentre al Mondiale aveva raggiunto una semifinale persa solo ai supplementari: allo stesso modo però le scandinave non dovranno sottovalutare un’Australia che ha saputo fare il passo ulteriore e andare a prendersi una Top 4 assolutamente meritata, anche grazie al contributo di Samantha Kerr. Vedremo, a questo punto potrebbe davvero succedere di tutto anche se, volendo azzardare un pronostico secco, diremmo che a questo punto la finale più probabile è Usa Svezia…

