Risultati calcio femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: terminano i gironi!

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, per martedì 27 luglio, sono quelli che riguardano l’ultima giornata della fase a gironi: vivremo come sempre sei partite che ci diranno quali nazionali si qualificheranno ai quarti di finale, ricordando che il pass per proseguire il torneo spetta alle vincenti di ogni raggruppamento, le seconde in classifica e le due migliori terze. Di fatto dunque su 12 squadre ne passeranno 8, esattamente i due terzi: c’è spazio quasi per tutte, e dunque possiamo subito andare a vedere quali siano le partite che ci attendono oggi.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie: Italia a podio oggi? (martedì 27 luglio)

Gli orari sono italiani: alle ore 10:00 ecco Nuova Zelanda Svezia e Usa Australia, alle ore 13:00 si prosegue con Canada Gran Bretagna e Cile Giappone mentre alle ore 13:30 si giocheranno Brasile Zambia e Olanda Cina. Ci sarà quindi contemporaneità all’interno del singolo girone, come da prassi e come giusto che sia per garantire il regolare svolgimento delle partite; dunque mettiamoci comodi perché tra poco per i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 si torna a giocare, e non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sui campi.

Federica Pellegrini, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020)

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Guardando ai risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, soltanto due nazionali sono già sicure della qualificazione ai quarti: Gran Bretagna e Svezia sono a punteggio pieno ma entrambe, poiché i primi due criteri sono differenza reti generale e gol totali segnati, non sono ancora certe del primo posto nel rispettivo girone. Olanda e Brasile si giocano a distanza il primo posto, dopo lo spettacolare 3-3 nella sfida diretta: le orange sono in vantaggio sia per differenza reti che gol segnati, ma il Brasile affronta lo Zambia e potrebbe sorpassare le vice campionesse del mondo in carica. A proposito di Mondiali, gli Usa hanno demolito la Nuova Zelanda rimettendosi in corsa ma qualcosa rischiano con l’Australia di Samantha Kerr (già 3 gol), nel girone A il Canada ha in mano la qualificazione a fianco della Gran Bretagna che affronta nella sfida diretta: con un pareggio le britanniche sarebbero sicure del primo posto e quindi entrambe le nazionali potrebbero decidere di non spingere troppo alla ricerca della vittoria, a rimanere fuori sarebbe in questo caso il Giappone padrone di casa. I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 stanno per farci compagnia, vedremo quindi quale sarà l’esito di queste sei partite e quali nazionali proseguiranno la corsa verso le medaglie.

LEGGI ANCHE:

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA