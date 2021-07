Risultati calcio femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020, il debutto: diretta gol live score

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono di fatto l’evento che ci introduce ai Giochi di Tokyo: con un anno di ritardo si parte finalmente mercoledì 21 luglio (alle ore 9:30 italiane il primo match), e questo torneo è davvero molto interessante perché racchiude tante nazionali top. Purtroppo non l’Italia, che non si è qualificata; né clamorosamente la Germania campione in carica, perché i criteri di qualificazione non prevedono che la squadra che difende il titolo abbia il posto di diritto. Questo non significa che le attenzioni debbano essere minori; al torneo di calcio femminile partecipano sei nazionali, le prime di ogni girone e le due migliori seconde vanno ai quarti e i gruppi nella prima fase sono tre.

Si gioca ogni tre giorni: oggi, quando in Italia sarà mattina o comunque primo pomeriggio, vedremo già tutte le squadre coinvolte visto che avremo la prima giornata di ciascun girone. Curiosità: i tre gruppi sono stati denominati E, F e G per non confonderli con il torneo maschile. Adesso ovviamente aspettiamo che per i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 si giochi, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che sono le nazionali coinvolte, e provare a ipotizzare quali di queste squadre potrebbero arrivare fino in fondo e cioè a giocarsi le medaglie, visto che ai Giochi anche un terzo posto conta parecchio a differenza magari di altri tornei.

RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Per i risultati di calcio femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 siamo pronti a giocare: tra le nazionali che dovremo tenere particolarmente d’occhio abbiamo sicuramente gli Stati Uniti, che hanno vinto quattro ori ma a Rio de Janeiro erano stati eliminati ai quarti. La nazionale Usa sembra essere ancora la grande favorita per il titolo; alle loro spalle possiamo certamente citare l’Olanda, vice campione del mondo in carica e nazionale che negli ultimi anni sembra aver fatto un bel salto di qualità, ma anche la Svezia che nell’ultima edizione delle Olimpiadi aveva eliminato gli Stati Uniti e aveva poi raggiunto la finale, venendo sconfitta dalla Germania. Attenzione al Brasile, in calo ma pur sempre pericolosissimo; e poi al Giappone, che nel 2012 aveva ottenuto la medaglia d’argento ma quattro anni dopo non si era qualificato. Sarà senza ombra di dubbio un grande torneo: certamente è un peccato che l’Italia non sia presente, ma le azzurre proveranno a rifarsi il prossimo anno quando ci saranno gli Europei, e in quel contesto partiranno con ambizioni di podio.

GRUPPO E

Ore 9:30 Gran Bretagna Cile

Ore 12:30 Giappone Canada

GRUPPO F

Ore 10:00 Cina Brasile

Ore 13:00 Zambia Olanda

GRUPPO G

Ore 10:30 Svezia Stati Uniti

Ore 13:30 Australia Nuova Zelanda



