RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI: LA PRIMA GIORNATA!

Finalmente arrivano i risultati di calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi: ufficialmente la XXXIII edizione dei Giochi estivi prende il via venerdì con la cerimonia inaugurale, ma è tradizione che alcuni eventi comincino prima e dunque mercoledì 24 luglio sarà il giorno della prima giornata nel torneo di calcio maschile, che riparte dalla medaglia d’oro, la seconda consecutiva, conquistata dal Brasile. La Seleçao però non è presente in questa edizione delle Olimpiadi 2024, e non potrà difendere il titolo a cinque cerchi; ci sarà invece la Spagna, che tre anni fa aveva vinto l’argento ed è una delle grandi favorite di un torneo che a dire il vero non presenta troppe big.

Intanto possiamo ricordare la formula che animerà i risultati di calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi: ci sono quattro gironi composti ciascuno da quattro nazionali, le partite di ciascun turno sono lo stesso giorno e si gioca ogni 72 ore. Le prime due della classifica di ogni girone accede al tabellone ad eliminazione diretta, che dunque inizia dai quarti di finale: non sono previsti ripescaggi come per esempio abbiamo visto agli Europei terminati poco fa, e possiamo ricordare che le selezioni olimpiche riguardano i giovani (di fatto sono le Under 24) più qualche fuoriquota che come sempre è previsto dal regolamento.

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL CONTESTO

Si apre allora il quadro dei risultati di calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi: come già detto, questo torneo resta certamente intrigante ma, un po’ per l’assenza dell’Italia e un po’ per i criteri di qualificazione che inevitabilmente danno accesso a tutti i continenti, sarà una sorta di competizione “ridotta” almeno per quanto riguarda le big. Ne individuiamo tre: abbiamo già detto della Spagna, poi ci sarà grande attesa per la Francia padrona di casa, che avrà anche un allenatore d’eccezione come Thierry Henry, e per l’Argentina che con la Seleccion maggiore ha appena vinto la Copa America per la seconda edizione consecutiva, ed è campione del mondo in carica.

Queste tre nazionali ovviamente sono state sorteggiate in gironi diversi, e dunque ci aspetta che tutte arrivino ai quarti per poi incrociarsi eventualmente in semifinale, essendo favorite per vincere il gruppo; tuttavia bisogna stare attenti, perché i risultati di calcio alle Olimpiadi 2024 Parigi possono nascondere sorprese e in passato abbiamo visto che a vincere le medaglie sono state nazionali anche sorprendenti, perché si gioca in agosto e perché a livello giovanile non sempre i rapporti di forza sono gli stessi cui assistiamo quando si giocano le grandi competizioni. Non resta che aspettare e vedere cosa succederà in campo…

RISULTATI CALCIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

GIRONE A

Ore 17:00 Guinea Nuova Zelanda

Ore 21:00 Francia Usa

GIRONE B

Ore 15:00 Argentina Marocco

Ore 19:00 Iraq Ucraina

GIRONE C

Ore 15:00 Uzbekistan Spagna

Ore 17:00 Egitto Repubblica Dominicana

GIRONE D

Ore 19:00 Giappone Paraguay

Ore 21:00 Mali Israele