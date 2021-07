Risultati Canottaggio/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: oggi le prime batterie

RISULTATI CANOTTAGGIO 2020: L’ITALIA RIUSCIRÀ A BRILLARE?

Spazio ai risultati per il canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi, venerdi 23 luglio 2020, giorno della cerimonia inaugurale della 32^ edizione dei giochi olimpici, protagonisti saranno gli atleti e le atlete (azzurri compresi) che si sono qualificate all’appuntamento nipponico, pronti a regalarci le prime scintille dal Sea Forest Waterway, localizzato nella baia di Tokyo. L’attesa verso questi primi banchi di prova è grande: per le medaglie ovviamente dovremo attendere ancora parecchi giorni, ma è con le batterie previste oggi che si comincia a costruire il proprio percorso verso il podio a cinque cerchi. Senza scordare poi che avremo subito l’occasione di ammirare gli azzurri: in una disciplina che storicamente ci ha regalato grandi emozioni, l’Italia è riuscita a qualificare ben nove imbarcazione per un totale di 23 atleti più riserve, confermando se non migliorando (di poco) lo schieramento visto a Rio 2016: allora furono due sole medaglie per gli azzurri, ma chissà che a Tokyo le cose vadano meglio.

Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti il 23 luglio 2021

RISULTATI CANOTTAGGIO 2020: PROGRAMMA E CONTESTO

Impazienti di scoprire i risultati del Canottaggio per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, andiamo a vedere in primis quale sarà il programma di gare per la giornata odierna: ricordiamo che con oggi sarà spazio solo per le batterie e che pure, complici le sette ore di fuso orario tra Italia. Giappone, gli appassionato dovranno subito alzarsi molto presto. Da calendario ufficiale dalle ore 1.30 italiane avranno inizio le sei batterie per il singolo maschile (con qualificato Mauro Di Gennaro), mentre dalle ore 2.30 del mattino vanno inizio le qualificazioni del singolo femminile: dalle ore 3.30 spazio invece per le batterie del doppio maschile e dalle 4.00 quelle riservate alle donne con le azzurre Patelli e Ondoli. Proseguendo nel calendario vediamo che alle ore 4.30 sarà spazio per i quartetti maschili (per l’Italia ci sono Venier, Panizza, Rambaldi e Gentili) e dalle ore 4.50 le batterie per i quartetti femminili (con le azzurre Iseppi, Montesano, Lisi e Gobbi), a chiusura della prima giornata dedicata ai risultati del canottaggio alle Olimpiadi 2020 di Tokyo.

LEGGI ANCHE:

Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video diretta tv: come seguire le gare del 23 luglioRisultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi tiro con l'arco e canottaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA