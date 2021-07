Risultati canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi 4 finali

RISULTATI CANOTTAGGIO: ITALIA A MEDAGLIE?

I risultati del canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno oggi, giovedì 29 luglio 2021, ben quattro finali da seguire dal bacino del Sea Forest Waterway (Central Breakwater) nella Baia di Tokyo, perché sono in programma le finali del 2 senza sia maschile sia femminile e quelle del 2 di coppia pesi leggeri, anche in questo caso sia per gli uomini sia per le donne. Dopo la medaglia di bronzo che abbiamo vinto ieri con il quattro senza di Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, nonostante un cambio in extremis causato dal Covid, anche oggi ci saranno ambizioni azzurre più che legittime nelle quattro specialità che renderanno sempre più completo il quadro dei risultati del canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020, le cui ultime finali saranno poi in programma domani. Torniamo però adesso alla stretta attualità e dunque ricordiamo gli orari (italiani, in Giappone sette ore avanti) delle quattro finali in programma oggi, quando purtroppo da noi sarà piena notte: alle ore 2.18 la finale del 2 senza maschile, seguita alle ore 2.30 dalla finale del 2 senza femminile, mentre alle ore 2.50 avremo quella del 2 di coppia pesi leggeri maschile ed infine alle ore 3.10 sarà la volta della finale del 2 di coppia pesi leggeri femminile. Una notte che speriamo si possa colorare d’azzurro per il canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI 4 TITOLI IN PALIO

Aggiungiamo allora altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 e naturalmente soprattutto sulle quattro finali. Nel 2 senza maschile l’Italia sarà assente, le sei finaliste saranno infatti Canada, Serbia, Croazia, Romania, Danimarca e Spagna, in quest’ordine da acqua 1 ad acqua 6. Niente da fare per l’Italia nel 2 senza anche in campo femminile, dove i sei equipaggi finalisti saranno quelli di Canada, Gran Bretagna, Grecia, Nuova Zelanda, Russia (ROC) e Spagna. Ci interesserà molto più da vicino la finale del 2 di coppia pesi leggeri maschile, dove l’Italia sarà presente e pure con ottime ambizioni, perché l’equipaggio formato da Stefano Oppo e Pietro Ruta promette di essere molto competitivo. Gli azzurri andranno all’assalto delle medaglie in acqua 2, dovendo combattere con la Repubblica Ceca in acqua 1 e poi nelle altre corsie Irlanda (l’avversaria forse più pericolosa), Germania, Uruguay e Belgio. Infine, la finale del 2 di coppia pesi leggeri femminile: anche qui abbiamo legittime ambizioni di podio grazie a Valentina Rodini e Federica Cesarini, che saranno in gara per l’Italia in acqua 4 nell’ultima finale di giornata e dovranno affrontare Olanda, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Romania. Due carte da medaglia per noi, vedremo cosa succederà…

