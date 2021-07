Risultati Canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: programma riformato

Spazio ancora per i risultati del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi domenica 25 luglio 2020, saremo dunque ancora in acqua al Sea Forest Water Park di Tokyo, con un programma di gare poi davvero fitto. Anzi più impegnativo del previsto: in previsione di brutto tempo per la giornata di domani, la direzione ha deciso di riorganizzare parzialmente il programma, anticipando dunque ad oggi alcune prove previste domani (quando invece non si gareggerà). Ci attende dunque una giornata davvero ricca per i risultati del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020: vediamo subito il programma, con gli orari italiani naturalmente. Si comincerà subito alle ore 2.00 con le semifinali del singolo maschile e femminile per poi procedere ai vari ripescaggi per la coppia donne e il doppio pesi leggeri maschile, fino al quartetto uomini e donne. Dalle ore 4.00 del mattino italiano via ai quarti di finale del singolo femminile e maschile e per le semifinali del doppio, sempre uomini e donne: dalle 6.00 si chiuderà la giornata con i ripescaggi del 4 senza, maschile e femminile.

RISULTATI CANOTTAGGIO, OLIMPIADI TOKYO 2020: I BIG PIÙ ATTESI

Siamo dunque impazienti di dare il via a questa giornata dedicata ai risultati del canottaggio alle olimpiadi di Tokyo 2020 dove pure saranno protagonisti molto italiani: ancora per il tricolore un’ottima occasione per mettersi in mostra. Ecco che allora sicuramente oggi sarà spazio durante i ripescaggi del 4 di coppia femminile per l’imbarcazione di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi: le nostre beniamine venerdi hanno chiuso la batteria con il terzo posto e il crono di 6.20.46, alle spalle di Cina e Polonia. Sarà poi presente anche Giovanni Di Mauro, qualificatosi ai quarti di finale del singolo maschile, dove pure sarà in compagnia di Antognelli, Borch, Elbana, Ntouskos e Alireza. Attenzione pure oggi a Alessandra Patelli e Chiara Ondoli per il duo femminile: le due azzurre, con il crono di 6.59.58 hanno trovato il terzo posto nella batteria di venerdi dietro a Romania e Canada e dunque hanno strappato il pass per l’accesso diretto alle semifinali A/B. Da sottolineare che oggi non vi saranno finali e dunque non verranno consegnate medaglie: per quello dovremo attendere fino a martedi 27 luglio.

