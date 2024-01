Risultati Caucus Iowa, Elezioni Primarie Repubblicani Usa 2024/ Diretta: Trump avanti su Haley e DeSantis

ELEZIONI PRIMARIE USA 2024 AL VIA CON I CAUCUS IOWA PER I REPUBBLICANI: DIRETTA VOTO E RISULTATI

Si inizia oggi 15 gennaio 2024 e si “concluderà” il 5 novembre con la data delle Elezioni Presidenziali 2024: scattano le Primarie Usa 2024, la grande corsa per Repubblicani e Democratici che porterà ai rispettivi congressi di luglio nei quali i delegati eletti decideranno quale sarà il candidato per la corsa alla Casa Bianca. Si inizia con i “caucus” dell’Iowa, ovvero dei “mini-dibattiti” che vengono organizzati in contemporanea nei vari collegi elettorali di uno stato per eleggere un candidato: sono circa una decina gli Stati negli Usa (oltre a Iowa anche Nevada, Missouri, North Dakota, Alaska, Utah e Hawaii) ad organizzare caucus in “parallelo” alle primarie tradizionali.

Il primo test del Grand Old Party (GOP, il Partito Repubblicano) arriva nello “swing state” – in Iowa le primarie dem si terranno il prossimo 5 marzo in quanto i calendari dei due partiti Usa non coincidono sempre – e vede un unico vero grande favorito, l’ex Presidente Donald Trump. I caucus in Iowa prenderanno il via dopo la mezzanotte tra il 15 e il 16 gennaio (ore italiane) e saranno 4 i candidati rimasti in lizza per conquistare la candidatura alla Casa Bianca sul fronte GOP: oltre a Trump, il governatore della Florida Ron DeSantis, l’ex ambasciatrice ONU Nikki Haley e l’imprenditore Vivek Ramaswamy. La diretta del voto vedrà i primi risultati dai comitati dell’Iowa dopo le riunioni tradizionali (e un po’ arcaiche rispetto alle più tradizionali primarie di coalizione), durante le quali gli elettori intervengono con dei piccoli comizi per convincere i partecipanti a votare per il proprio rispettivo candidato. Pesa e non poco la “variabile” del maltempo, con il freddo gelido che rischia di tenere molti potenziali elettori in casa e non partecipare alle prime Primarie dei Repubblicani Usa verso le Elezioni Presidenziali di novembre.

SONDAGGI E RISULTATI ELEZIONI PRIMARIE IOWA 2024: TRUMP SUPER FAVORITO, È SFIDA HALEY-DESANTIS PER LO SFIDANTE

I sondaggi per il momento sono del tutto “impietosi” sugli altri candidati che provano a sconfiggere Donald Trump nella riedizione delle Elezioni Primarie Usa del 2020: l’ultimo sondaggio del Des Moines Register registra un 48% per Donald Trump davanti al 20% della ex governatrice del South Carolina Haley, al terzo posto invece l’italoamericano DeSantis al 16%. «Vinceremo. Andate a votare e salvate l’America», ha rilanciato il tycoon nell’ultimo comizio al Simpson College di Indianola, vicino a Des Moines. «Haley non è all’altezza del lavoro da presidente, non è abbastanza forte», DeSantis «è una delusione» mentre Ramaswamy «non è un Trump millenial, non è un Maga, non sprecate il vostro voto».

Insomma, parole “buone” per tutti gli sfidanti per il grande favorito che non dovrebbe avere problemi a conquistare i caucus in Iowa per le prime Primarie Usa Repubblicani 2024: resta però l’ascesa importante di Nikki Haley la quale punta non tanto a vincere questo caucus ma ad arrivare come unica vera sfidante di Trump alle primarie del New Hampshire (23 gennaio prossimo) dove può contare di una forte base elettorale. La strada non è affatto facile ma sembra al momento avere comunque più chances di DeSantis che sull’Iowa ha puntato molto per provare a “testare” il proprio ruolo di repubblicano moderato anti-Trump. Secondo gli osservatori Usa però, per il governatore della Florida i caucus saranno determinanti: se infatti DeSantis arriverà terzo, dopo aver visitato tutto le 99 contee dello Stato in queste settimane (e spendendo già moltissimo in pubblicità), è probabile che si trovi di fronte alla decisione cruciale di lasciare la corsa qualora finisse dietro a Trump e Haley nei risultati di questa notte.











