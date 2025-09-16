Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle prime sei partite che si giocano nella prima giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: FINALMENTE SI PARTE!

È finalmente il momento dei risultati Champions League: 108 giorni dopo la finale che ha incoronato il Psg, purtroppo a scapito dell’Inter, riparte la principale competizione europea per club, con la sua formula invariata rispetto allo scorso anno e, dunque, martedì 16 settembre le prime partite del girone unico.

Vuole la tradizione, anche se è relativo dirlo visto che è trascorso un solo anno, che la prima giornata sia divisa in tre giorni: questo significa che oggi le partite sono solo sei, inaugurate alle ore 18:45 da Athletic Bilbao Arsenal e Psv Union Saint Gilloise e poi con le altre quattro alle ore 21:00, tra cui Juventus Borussia Dortmund.

Un grande spettacolo: come noto le prime otto della classifica, al termine delle otto giornate, si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale mentre tra la nona e la ventiquattresima disputeranno i playoff, cosa succederà lo scopriremo ovviamente strada facendo.

Adesso però immergiamoci subito nell’atmosfera dei risultati Champions League, perché stasera il contesto è impreziosito da alcune squadre che l’anno scorso non erano presenti e dunque fanno il loro esordio con questa nuova formula, noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sui campi coinvolti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: LA PRIMA ITALIANA

Approcciandoci ai risultati Champions League per questa prima serata bisogna allora dire che la prima italiana a fare il suo esordio è la Juventus, che l’anno scorso nonostante qualche buona partita era stata eliminata al turno preliminare dal Psv Eindhoven, una grande delusione appena prima dell’esonero di Thiago Motta. Ora sulla panchina bianconera c’è Igor Tudor, confermato: il sorteggio ci dice che la Juventus ha tutte le carte in regola forse anche per andare direttamente agli ottavi, ma le insidie non mancano a cominciare dall’esordio contro un Borussia Dortmund sicuramente battagliero, l’anno scorso arrivato ai quarti.

I gialloneri erano anche stati in grado di mettere paura al Barcellona, quindi attenzione; tra le big in campo questo martedì bisogna certamente segnalare il Real Madrid, affidato a Xabi Alonso dopo il grande e magari irripetibile ciclo di Carlo Ancelotti: i blancos aprono contro il Marsiglia di Roberto De Zerbi in una partita molto più importante per l’OM, che deve dimostrare di poter stare in questi risultati Champions League e dunque di puntare quantomeno al playoff. Il Tottenham, dopo la vittoria in Europa League e la beffa in Supercoppa Europea, fa il suo esordio a Londra contro il Villarreal, che aveva avuto lo stesso percorso pochi anni fa: match intrigante tra due outsider che in questi risultati Champions League potrebbero dare parecchio fastidio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

Ore 18:45 Athletic Bilbao Arsenal

Ore 18:45 Psv Union Saint Gilloise

Ore 21:00 Benfica Qarabag

Ore 21:00 Juventus Borussia Dortmund

Ore 21:00 Real Madrid Marsiglia

Ore 21:00 Tottenham Villarreal