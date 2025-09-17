Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano mercoledì 17 settembre per la prima giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: ALTRE DUE ITALIANE!

Altre sei partite per i risultati Champions League prendono il via mercoledì 17 settembre, naturalmente siamo sempre nel programma della prima giornata che è eccezionalmente spalmata su tre giorni, ed è il momento di altre due italiane perché alle ore 21:00 si giocano Ajax Inter e Psg Atalanta.

In realtà si comincia già alle ore 18:45, e anche questa è una tradizione; questa sera troviamo delle esordienti assolute nei risultati Champions League ma anche sfide assolutamente di cartello, sarà interessantissimo scoprire quello che succederà sui campi anche se sarà presto per definire un vero e proprio rapporto di forza.

Intanto ovviamente il focus va fatto su Inter e Atalanta: i nerazzurri lo scorso 31 maggio hanno giocato la finale di Champions League ma sono andati incontro a un clamoroso 0-5 contro il Psg, in estate hanno salutato Simone Inzaghi affidandosi a Cristian Chivu.

Tornare in finale sarà complicatissimo, ma ricordiamo che i nerazzurri ci erano stati anche nel 2023 tenendo testa al Manchester City; dunque mai dire mai anche perché la squadra è rimasta molto simile a quella dello scorso anno, nei risultati Champions League sarà però molto importante riuscire a trovare le giuste motivazioni settimana dopo settimana.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: DUE TRASFERTE OSTICHE

L’altra italiana che fa il suo esordio questa sera nei risultati Champions League è l’Atalanta: se per l’Inter la trasferta di Amsterdam è ostica, anche perché l’Ajax è ferito dall’incredibile modo in cui ha perso una Eredivisie già vinta, per la Dea si tratta di andare proprio sul campo del Psg campione in carica, che ha confermato l’intera squadra che ha dominato la fase finale dell’ultima Champions League e dunque ha ogni singolo aspetto per ripetersi e fare un bis che non riesce dai tempi del Real Madrid di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, che di Champions League consecutive ne mise in bacheca addirittura tre.

L’Atalanta poi ha cambiato allenatore dopo nove anni gloriosi, impreziositi dalla vittoria dell’Europa League: senza Gian Piero Gasperini si sono aperti tanti punti di domanda, Ivan Juric nelle sue ultime esperienze in panchina ha fatto tutt’altro che bene ma la società ha scelto la strada della continuità tattica, è presto per sapere se questa mossa pagherà dividendi ma intanto possiamo dire che per l’Atalanta anche solo riuscire a centrare la qualificazione ai playoff potrebbe essere più complicato del previsto. Tra poco si tornerà a giocare per le sei partite serali nei risultati Champions League, aspettiamo dunque l’esito dei campi per una panoramica sulle squadre coinvolte nella prima giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

ore 18:45 Olympiakos Pafos

ore 18:45 Slavia Praga Bodo/Glimt

ore 21:00 Ajax Inter

ore 21:00 Bayern Chelsea

ore 21:00 Liverpool Atletico Madrid

ore 21:00 Psg Atalanta