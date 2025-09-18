Risultati Champions League, classifica: diretta gol live score delle partite di giovedì 18 settembre, si conclude la prima giornata del girone.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: STASERA IL NAPOLI!

Si torna in campo per i risultati Champions League: terzo slot dedicato alla prima giornata e giovedì 18 settembre sarà dunque il momento di assistere all’esordio dell’ultima italiana, ovviamente il Napoli che nel super girone da 36 squadre apre le danze sul campo dell’ostico Manchester City.

Una squadra che l’anno scorso ha vissuto un lungo momento di crisi, e che anche in questa stagione è partita tutt’altro che bene; può darsi che Pep Guardiola non abbia più in mano la corazzata che due anni fa ha vinto la Champions League, ma certamente rimane uno dei candidati ad arrivare in fondo, senza se e senza ma.

Il Napoli però può provare a fare il colpo grosso: la conferma di Antonio Conte è stata decisiva nell’infondere ulteriore fiducia all’ambiente dopo lo scudetto, il calciomercato ha fatto il resto e naturalmente stasera vivremo il grande ritorno di Kevin De Bruyne all’Etihad.

Manchester City Napoli tuttavia è solo una delle sei partite che ci faranno compagnia a conclusione della prima giornata, non resta che provare a presentare il quadro della serata nel poco tempo che abbiamo a disposizione prima che Bruges Monaco e Copenaghen Bayer Leverkusen, le prime due gare alle ore 18:45, prendano il via.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: TANTE PARTITE STUZZICANTI

Con i risultati Champions League di questa sera gli spunti sono davvero parecchi: da un Bayer Leverkusen che si presenta ai nastri di partenza avendo già esonerato Erik Ten Hag (il suo posto lo ha preso Kasper Hjulmand), e una squadra già diversissima da quella che nel 2024 ha perso in tutta la stagione la sola finale di Europa League – vincendo Bundesliga e Coppa di Germania – all’esordio assoluto della rivelazione Kairat Almaty, seconda squadra kazaka in un girone di Champions League dopo l’Astana, possibile vittima sacrificale che però se la godrà tutta, come dimostrato dalla reazione durante il sorteggio delle avversarie.

Avremo poi un Galatasaray che ha dato la sensazione di aver costruito uno squadrone, con la sola incognita se i grandi acquisti operati basteranno per arrivare almeno agli ottavi di finale e poi giocarsi qualcosa in più; e ancora il Barcellona, che l’anno scorso contro l’Inter è andato letteralmente a un secondo dalla finale e adesso ci vuole riprovare, con la conferma di Hansi Flick ma anche un esordio non semplice sul campo del Newcastle, altra squadra che è chiamata a un salto di qualità importante. Questo e altro ovviamente, tra poco i campi ci diranno quello che succederà stasera nei risultati Champions League per la prima giornata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

ore 18:45 Bruges Monaco

ore 18:45 Copenaghen Bayer Leverkusen

ore 21:00 Eintracht Galatasaray

ore 21:00 Manchester City Napoli

ore 21:00 Newcastle Barcellona

ore 21:00 Sporting Lisbona Kairat Almaty