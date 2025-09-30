Risultati Champions League, classifica e diretta gol live score delle partite per la seconda giornata in programma oggi, martedì 30 settembre 2025

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: COMINCIA LA SECONDA GIORNATA

Tornano protagonisti i risultati Champions League oggi, martedì 30 settembre 2025. Dopo la prima giornata spalmata fino al giovedì, si torna al format più classico e allora avremo nove partite oggi e altrettante domani. Equamente divise anche le partite delle italiane, oggi toccherà a Inter e Atalanta, come vedremo meglio fra pochissimo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Vince il Barcellona! Diretta gol live score (oggi 18 settembre 2025)

Sicuramente bisognerà cercare di fare meglio rispetto a due settimane fa, quando l’unica vittoria era stata quella proprio dell’Inter sul campo dell’Ajax, magari potrebbe dare una mano il calendario, che aveva collocato subito in apertura tanti big match e invece nella seconda giornata potrebbe portare partite più “abbordabili” – sempre tenendo presente che parliamo della Champions League.

DIRETTA/ Manchester City Napoli (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Doku (18 settembre 2025)

La classifica unica non è più una novità, la scorsa stagione ci ha insegnato che per chi parte male c’è tempo per recuperare, ma nemmeno troppo, perché otto giornate non sono molte per una “fase campionato” e perché ogni singolo punto potrebbe fare la differenza. Ammesso e non concesso che si possa parlare di partite più “facili”, le nostre squadre devono quindi cercare di portare a casa più punti possibili.

Non avremo molto tempo per fare ragionamenti, perché alle ore 18.45 avremo il fischio d’inizio per le prime due partite del martedì nei risultati Champions League e una sarà proprio Atalanta Bruges, con i riflettori puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo per il tentativo di rivincita della Dea contro gli ospiti belgi.

Diretta/ Eintracht Galatasaray (risultato finale 5-1): Burkardt show e cinquina tedesca (18 settembre 2025)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: OGGI ATALANTA E INTER

Proprio Atalanta Bruges ci ricorda che a febbraio si diceva che il sorteggio era stato benevolo per i playoff, che però ricordiamo fin troppo bene come andarono a finire. Mai abbassare la guardia, ma sicuramente oggi i risultati Champions League daranno all’Atalanta un’occasione di rivincita nei confronti del Bruges e anche di riscatto dopo il traumatico esordio nella nuova edizione, chiuso con una sconfitta per 4-0 sul campo dei campioni in carica del Paris Saint Germain, risultato che pesa anche sulla differenza reti – altro dettaglio che potrebbe incidere sulla classifica finale.

Alle ore 21.00 sarà invece la volta di Inter Slavia Praga per i risultati Champions League. I nerazzurri milanesi, come abbiamo già accennato, arrivano dalla vittoria contro l’Ajax e oggi hanno l’occasione giusta per cercare un’altra affermazione per stare ancora ai vertici della classifica. L’Inter avrà una prima parte di girone unico relativamente facile e una seconda invece davvero impegnativa, fare bottino pieno di punti sarà quindi fondamentale pensando al futuro…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

Ore 18:45

Atalanta Bruges

Kairat Almaty Real Madrid

Ore 21:00

Atletico Madrid Eintracht

Bodo/Glimt Tottenham

Chelsea Benfica

Galatasaray Liverpool

Inter Slavia Praga

Olympique Marsiglia Ajax

Pafos Bayern Monaco

CLICCA PER LA CLASSIFICA