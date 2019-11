Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score (27 novembre)

I risultati Champions League saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 27 novembre, perché proprio questa sera si completerà la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, per la precisione nelle prossime ore scenderanno in campo le squadre che fanno parte dei giorni dalla E alla H, dal momento che i primi quattro sono già andati in scena ieri. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi gruppi. Come gli appassionati sanno ormai molto bene, alle ore 18.55 si comincerà con due partite, che saranno Zenit San Pietroburgo Lione del girone G e Valencia Chelsea del girone H. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di Liverpool Napoli e Genk Salisburgo per il girone E, Barcellona Borussia Dortmund e Slavia Praga Inter per il girone F, Lipsia Benfica per il girone G, infine Lilla Ajax per il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno gli ultimi risultati Champions League per la quinta giornata. Fondamentale sarà Slavia Praga Inter: i nerazzurri di Antonio Conte devono vincere per rimanere in corsa, facendo contemporaneamente il tifo per il Barcellona che fermi il Borussia, anche se la rimonta subita a inizio mese a Dortmund fa ancora male, dal momento che con un esito diverso in quella sfida adesso la situazione dell’Inter sarebbe nettamente più positiva, mentre adesso nella peggiore ipotesi potrebbe essere a rischio addirittura il terzo posto. La Champions League invece è l’isola felice del Napoli, anche se naturalmente la trasferta ad Anfield si annuncia difficilissima: Liverpool Napoli però richiamerà alla memoria la vittoria dell’andata e potrebbe dare la scossa giusta per raggiungere la qualificazione agli ottavi, che comunque sembra vicina per i partenopei.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

GIRONE E

ore 21.00

Liverpool Napoli

Genk Salisburgo

Classifica: Liverpool 9; Napoli 8; Salisburgo 4; Genk 1.

GIRONE F

ore 21.00

Barcellona Borussia Dortmund

Slavia Praga Inter

Classifica: Barcellona 8; Borussia Dortmund 7; Inter 4; Slavia Praga 2.

GIRONE G

ore 18.55

Zenit San Pietroburgo Lione

ore 21.00

Lipsia Benfica

Classifica: Lipsia 9; Lione 7; Zenit 4; Benfica 3.

GIRONE H

ore 18.55

Valencia Chelsea

ore 21.00

Lilla Ajax

Classifica: Ajax, Chelsea, Valencia 7; Lilla 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA