Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata

I risultati Champions League ci regaleranno grandi emozioni anche oggi, mercoledì 23 ottobre, perché naturalmente nelle prossime ore vivremo la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 anche per i gironi E, F, G, H, mentre gli altri quattro sono stati protagonisti ieri sera. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi ultimi quattro gruppi in ordine alfabetico. Come gli appassionati sanno ormai molto bene, alle ore 18.55 si comincerà con due partite, che saranno Lipsia Zenit San Pietroburgo del girone G e Ajax Chelsea del girone H. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di Salisburgo Napoli e Genk Liverpool per il girone E, Inter Borussia Dortmund e Slavia Praga Barcellona per il girone F, Benfica Lione per il girone G e Lilla Valencia per il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato anche le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno gli ultimi risultati Champions League per la terza giornata. Inter Borussia Dortmund sarà già un bivio fondamentale per i nerazzurri di Antonio Conte: pesa non tanto la “bella” sconfitta di Barcellona, partita nella quale l’Inter avrebbe anche meritato di più, quanto piuttosto il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga, che potrebbe complicare non poco il cammino europeo dell’ultima squadra italiana capace di vincere la Champions League. Di conseguenza l’Inter non può più permettersi errori, mentre Salisburgo Napoli dirà molto sulla squadra di Carlo Ancelotti, ma con esigenze meno pressanti. I partenopei finora hanno vinto con il Liverpool e pareggiato con il Genk, questo segno X ha segnato una frenata sgradita e oggi bisognerà stare attenti alla trasferta sul campo di Salisburgo, compagine che segna a raffica e vuole provare a fare strada anche in Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 3^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 21.00

Salisburgo Napoli

Genk Liverpool

Classifica: Napoli 4; Liverpool, Salisburgo 3; Genk 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Inter Borussia Dortmund

Slavia Praga Barcellona

Classifica: Barcellona, Borussia Dortmund 4; Inter, Slavia Praga 1.

GIRONE G

Ore 18.55

Lipsia Zenit San Pietroburgo

Ore 21.00

Benfica Lione

Classifica: Lione, Zenit San Pietroburgo 4; Lipsia 3; Benfica 0.

GIRONE H

Ore 18.55

Ajax Chelsea

Ore 21.00

Lilla Valencia

Classifica: Ajax 6; Chelsea, Valencia 3; Lilla 0.



