Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata

I risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 22 ottobre, perché dopo la sosta per le Nazionali i club tornano protagonisti anche sul massimo palcoscenico europeo. Tra oggi e domani dunque vivremo la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, per la precisione stasera scenderanno in campo le squadre che fanno parte dei giorni dalla A alla D. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi gruppi. Come gli appassionati sanno ormai molto bene, alle ore 18.55 si comincerà con due partite, che saranno Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria del girone C e Atletico Madrid Bayer Leverkusen del girone D. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di Bruges PSG e Galatasaray Real Madrid per il girone A, Olympiacos Bayern Monaco e Tottenham Stella Rossa per il girone B, Manchester City Atalanta per il girone C e Juventus Lokomotiv Mosca per il girone D.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno i primi risultati Champions League per la terza giornata. Molto affascinante è Manchester City Atalanta, sfida forse impossibile per la Dea di Gian Piero Gasperini contro la corazzata di Pep Guardiola: i nerazzurri tuttavia non hanno nulla da perdere e proveranno a firmare l’impresa per tornare a sorridere dopo l’immeritata e beffarda sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, che ha naturalmente complicato di molto i sogni di gloria per i bergamaschi. Juventus Lokomotiv Mosca invece vede i bianconeri nella parte che a Manchester sarà per i Citizens: padroni di casa nettamente favoriti, per gli uomini di Maurizio Sarri sarà una partita da vincere per concedere il bis del successo contro il Bayer Leverkusen e soprattutto per mettere in discesa la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale, che d’altronde per la Juventus deve essere solo l’obiettivo minimo in Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21.00

Bruges PSG

Galatasaray Real Madrid

Classifica: PSG 6; Bruges 2; Galatasaray, Real Madrid 1.

GIRONE B

Ore 21.00

Olympiacos Bayern Monaco

Tottenham Stella Rossa

Classifica: Bayern Monaco 6; Stella Rossa 3; Olympiacos, Tottenham 1.

GIRONE C

Ore 18.55

Shakhtar Donetsk Dinamo Zagabria

Ore 21.00

Manchester City Atalanta

Classifica: Manchester City 6; Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria 3; Atalanta 0.

GIRONE D

Ore 18.55

Atletico Madrid Bayer Leverkusen

Ore 21.00

Juventus Lokomotiv Mosca

Classifica: Atletico Madrid, Juventus 4: Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA